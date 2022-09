SHEIN, PRÄSENTIERTE „ROCK THE RUNWAY: SHEIN FOR ALL", SEINE FW22 FASHION SHOW

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Die Show enthielt eine besondere Kollektion in Zusammenarbeit mit Christian Siriano und musikalische Darbietungen von Künstlern und Künstlerinnen wie Avril Lavigne, Shenseea und Ylona Garcia

Der globale Online-Händler für Mode-, Beauty- und Lifestyle-Produkte SHEIN präsentierte heute Rock The Runway: SHEIN for All, eine Modenschau mit Musikkünstlern und Musikkünstlerinnen, sowie professionellen Tänzern und Tänzerinnen, bei der die Herbst-Winter-Kollektionen 2022 von SHEIN, SHEIN X, SHEIN Marken, Frenchy, SXY, Modely und MOD sowie der Untermarken ROMWE und DAZY und eine besondere Zusammenarbeit der Premiummarke MOTF mit dem preisgekrönten Modedesigner Christian Siriano vorgestellt werden.

Die zweite jährliche Modenschau von SHEIN, Rock The Runway: SHEIN for All präsentierte seine Herbst-Winter-Kollektionen 2022 auf höchst unterhaltsame Weise, indem Musikkünstler und Musikkünstlerinnen, sowie professionelle Tänzer und Tänzerinnen Outfits von SHEIN und seinen Marken trugen. Zu den diesjährigen Headlinern gehören die Pop-Punk-Ikone Avril Lavigne (für ROMWE), die jamaikanische Dancehall-Sensation Shenseea (für SHEIN) und die philippinisch-australische Singer-Songwriterin Ylona Garcia von 88rising (für DAZY). Auf der Modenschau wurde auch die After Work Collection vorgestellt, eine Zusammenarbeit mit dem preisgekrönten Modedesigner Christian Siriano für MOTF. Ganz im Sinne des SHEIN-Gedankens, aufkeimende Trends zu fördern, präsentierte die Show aufstrebende musikalische Acts Brooke Eden (für SHEIN Mod), Alexander Jean (für SHEIN SXY), Victoria Kimani (für SHEIN BAE), Owenn (für SHEIN Modely), Die Zukunft X (für SHEIN X), und Hal ey Reinhart (für SHEIN Frenchy).

„Die SHEIN Rock The Runway Modenschau ist ein einzigartiges Event, das Musik und Mode verbindet", sagte der musikalische Gast Avril Lavigne, die derzeit auf Tournee ist, um ihr aktuelles Album Love Sux (Elektra/DTA Records) vorzustellen. „Wir haben ‚Bite Me' im Stil eines Musikvideos während der Modenschau gefilmt. Ich hatte viel Spaß bei den Dreharbeiten und beim Tragen ihrer Kleidung."

SHEIN plant, Rock The Runway jährlich fortzusetzen, um Kunden und Fans eine innovative und aufregende Möglichkeit zu bieten, die Herbst-Winter-Kollektionen der Marke zu erleben. Im nächsten Jahr können sich die Fans auf weitere prominente Kollaborationen und musikalische Überraschungsgäste freuen. Die Herbst-Winter-Kollektionen 2022 für alle SHEIN-Marken sind derzeit unter us.shein.com erhältlich.

Informationen zu SHEIN SHEIN ist ein globaler E-Retailer für Mode und Lifestyle, der sich dafür einsetzt, die Schönheit der Mode für alle zugänglich zu machen. Wir nutzen die On-Demand-Fertigungstechnologie, um Zulieferer in unsere flexible Lieferkette einzubinden. So reduzieren wir die Verschwendung von Lagerbeständen und sind in der Lage, Kunden in aller Welt mit einer Vielzahl von erschwinglichen Produkten zu beliefern. Von unseren weltweiten Niederlassungen aus erreichen wir Kunden in mehr als 150 Ländern. Um mehr über SHEIN zu erfahren, besuchen Sie www.SHEIN.com.

