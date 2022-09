20 österreichische Schulen am Weg zur Botschafterschule des Europäischen Parlaments

Auftaktveranstaltung mit den Europaabgeordneten Hannes Heide und Thomas Waitz in Wien

Wien (OTS) - Mit einem ganztägigen Seminar im Haus der Europäischen Union in Wien starteten die Lehrkräfte von 20 Schulen am Freitag, den 23. September 2022, in das Botschafterschul-Programm des Europäischen Parlaments für das Schuljahr 2022/23. Die Europaabgeordneten Hannes Heide (SPÖ) und Thomas Waitz (Grüne) haben dabei u.a. mit den Lehrkräften über ihre Arbeit im Europäischen Parlament gesprochen und die Bedeutung der Gesetzgebung und der europäischen Demokratie hervorgehoben. Umgekehrt würdigten die Abgeordneten das Engagement in den teilnehmenden Schulen.

Hannes Heide: „Kinder und Jugendliche sind die Zukunft der Europäischen Union. Daher ist es so wichtig, sie so früh wie möglich mit der EU und ihren Institutionen vertraut zu machen und ihr Bewusstsein für die Europäische Idee zu stärken. Die Botschafterschulen des Europäischen Parlaments sind eine Erfolgsgeschichte und ein Paradebeispiel, wie dieses Ziel erreicht werden kann. Mich freut es ganz besonders, wie hoch das Interesse an diesem Projekt ist - die Zahl der Schulen steigt und steigt! Der Austausch mit den Pädagog:innen zu zentralen Themen, wie dem Erasmus+ Programm, den Folgen von Schulschließungen, der Realisierung des Europäischen Bildungsraumes und dem Europäischen Jahr der Jugend, war sehr spannend und ergiebig.“

Thomas Waitz: „Lehrer:innen sind ein wichtiger Faktor für die politische Bildung und das Wissen von Jugendlichen über die EU. Umso wichtiger ist es, direkten Kontakt mit diesen Botschafter:innen zu pflegen. Die Diskussion war sehr spannend und lehrreich und es ist für mich immer eine Freude.“

Europapolitisches Engagement wird belohnt

Die Anwärterschulen für den Titel "Botschafterschule des Europäischen Parlaments" nehmen an einem eigens entwickelten europa- und demokratiepolitischen Programm teil. Dieses Programm umfasst Fortbildungstätigkeiten für Lehrkräfte und schulische Aktivitäten rund um die Europäische Integration, Demokratie und die Werte der EU.

Erfüllen diese Schulen am Ende des Programms alle Kriterien, dürfen sie sich künftig als "Botschafterschule des Europäischen Parlaments" bezeichnen. Sie werden damit gleichzeitig Teil eines EU-weiten Netzwerks von mehr als 1.500 Schulen, die eine besonders enge Kooperation mit dem Europäischen Parlament pflegen. Das Programm gibt es in Österreich seit 2017. Bisher wurden 86 Schulen aus allen Bundesländern zertifiziert.

Die teilnehmenden Schulen 2021/22 sind:

BORG 3 Wien

BRG Wels Wallererstraße

BG/WRG Körnerstraße Linz

BS Vöcklabruck-Gmunden

WRG/ORG der Franziskanerinnen Wels

HLTW 13 Bergheidengasse, Wien

HLWFW Kufstein

BRG Steyr

Business Academy Maygasse (BHAK Wien 13)

BHAK/BHAS Voitsberg

HLW/FW Zwettl

BG/BRG Steyr-Werndlpark

BHAK/BHAS Gänserndorf

BHAK/BHAS Imst

BBS Kirchdorf an der Krems

Akademisches Gymnasium Wien

Gymnasium Schlierbach

BHAK/BHAS St. Johann im Pongau

IBC Hetzendorf, Wien

HLW Steyr & SOB Steyr

