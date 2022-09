„ORF-Lange Nacht der Museen“ als Vier-Länder-Tour

82 Häuser präsentieren mit dem ORF Vorarlberg breites Spektrum an Kunst und Kultur

Wien (OTS) - Zum 22. Mal ist die „ORF-Lange Nacht der Museen“ in Vorarlberg und bei seinen Nachbarn fester Bestandteil des Kulturherbstes. Immer wieder schaffen es die teilnehmenden Häuser zu dieser besonderen Uhrzeit und in dieser einzigartigen Atmosphäre, die Besucherinnen und Besucher ins Staunen zu versetzen. Die „ORF-Lange Nacht der Museen“ findet am Samstag, 1. Oktober 2022, von 18.00 bis 1.00 Uhr statt. Auf vorarlberg.ORF.at sind alle Informationen zu den Programmen übersichtlich und aktuell zu finden.

Vielfältige Angebote

Am Montag, 26. September, stellten Vertreterinnen und Vertreter von ORF Vorarlberg, der beteiligten Medien sowie einiger Museen das vielfältige Programm der „ORF-Lange Nacht der Museen“ im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn vor. ORF-Landesdirektor Markus Klement und ORF Vorarlberg-Kulturkoordinatorin Jasmin Ölz begrüßten als Partnermedien den Russmedia-Geschäftsführer und Chefredakteur der Vorarlberger Nachrichten („VN“), Gerold Riedmann, sowie den Geschäftsführer vom Liechtensteinischen Rundfunk („Radio L“), Thomas Mathis. Stellvertretend für alle teilnehmenden Museen gaben Friedrich Schneider (Alte Stickerei in Fußach), Markus Mähr (Modellversuchshalle Rhesi in Dornbirn) und Letizia Ragaglia (Kunstmuseum Liechtenstein in Vaduz) Einblicke in ihre Ausstellungen und Vorhaben.

Länderübergreifende Tour

82 Häuser in und um Vorarlberg – davon acht in der Schweiz, sieben in Liechtenstein und sechs in Deutschland – zeigen den Kulturinteressierten ihre Werke. Erstmals sind heuer auch zwei Museen im deutschen Wasserburg dabei und bilden eine wertvolle Ergänzung zu Lindau. Außerdem konnten fünf neue Adressen dazugewonnen werden, die ihre Museumstüren öffnen. Auf einen Besuch freuen sich auch acht bewährte Kunst- und Kultureinrichtungen, die nach einer Pause wieder mitmachen.

Offizielle Eröffnung im Stadtmuseum Bludenz

ORF-Landesdirektor Markus Klement, Landesstatthalterin und Kulturlandesrätin Barbara Schöbi-Fink sowie der Bludenzer Kulturstadtrat Cenk Dogan, Kulturamtsleiter Stefan Kirisits aus Bludenz und der Kurator des Stadtmuseums Bludenz, Christof Thöny, eröffnen die Museen-Nacht am 1. Oktober offiziell um 18.00 Uhr im Stadtmuseum Bludenz. Dort ist die aktuelle Ausstellung „Stadtmuseum Bludenz – Neues Leben in alten Räumen“ zu sehen.

Ausstellung im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg

Auch das ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn heißt seine Gäste herzlich willkommen. In der Reihe „Kunst im Funkhaus“ präsentiert Kurator Harald Gfader mit der Ausstellung „AdHoc – Die Landschaft kann nicht wachsen“ die Gegenüberstellung der Arbeiten von Schülerinnen und Schülern des Feldkircher Gymnasiums Rebberggasse mit jenen namhafter Vorarlberger Künstlerinnen und Künstler sowie Leihgaben vom „vorarlberg museum“.

ORF Vorarlberg multimedial dabei

Anlässlich der „ORF-Lange Nacht der Museen“ sendet ORF Radio Vorarlberg von 18.00 bis 22.00 Uhr eine eigene Sondersendung live, im TV informiert „Vorarlberg heute“ um 19.00 Uhr in ORF 2 V über die Eröffnung im Stadtmuseum Bludenz und auf vorarlberg.ORF.at sind online aktuelle Berichte sowie die besten Fotos abrufbar.

Infopoint im Zentrum von Dornbirn

Zentraler Infopoint für alle Besucherinnen und Besucher ist der „Treffpunkt Museum“ bei der Haltestelle Rathaus in Dornbirn. Am 1. Oktober gibt’s dort ab 8.00 Uhr alle Informationen rund um die „ORF-Lange Nacht der Museen“.

Gratis Bus und Bahn

In Intervallen von 30 und 60 Minuten wird von 18.00 bis 1.00 Uhr die Mehrheit der teilnehmenden Kultureinrichtungen mit Sonderbuslinien angefahren. Der genaue Verlauf der Busrouten ist in den Fahrplänen im aufliegenden Booklet oder auf der Website langenacht.ORF.at zu finden. Zusätzlich zu den Sonderbuslinien gelten die „ORF-Lange Nacht der Museen“-Tickets auch als Fahrschein für alle regulären öffentlichen Verkehrsmittel im Streckennetz des Verkehrsverbunds Vorarlberg sowie des Verkehrsbetriebs LIECHTENSTEINmobil. Der Fahrschein kann auch auf www.vmobil.at erstellt und aufs Handy geladen bzw. ausgedruckt werden.

