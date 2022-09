Hohe slowakische Auszeichnung für Günter Geyer

Österreichs Ost-Pionier und Versicherungsmanager Günter Geyer erhält den renommierten „Goldenen Biatec“ der Slowakischen Republik.

Wien (OTS) - Am Montag, dem 26. September, wurde dem Aufsichtsratspräsidenten des Wiener Städtischen Versicherungsvereins, Günter Geyer, der „Goldene Biatec“ im 20. Stock des Ringturms überreicht. Damit reiht sich der gebürtige Oberösterreicher Geyer in eine Riege international hochkarätiger Laureaten ein, darunter Deutschlands Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl, der ehemalige französische Staatspräsident Jacques Chirac, US-Ökonom Jeffrey Sachs, Ex-Weltbank-Präsident James D. Wolfensohn, Zukunftsforscher John Naisbitt und Ex-VW-Chef Ferdinand Piëch. „Die Slowakei und insbesondere Bratislava nehmen in der Geschichte unseres Hauses eine essenzielle Rolle ein – Bratislava und Prag fungierten als Sprungbrett auf unserem Erfolgsweg nach Osteuropa. Für mich bedeutet der ‚Goldene Biatec‘ Anerkennung und Würdigung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Gruppe in Österreich und der Slowakei und ich freue mich sehr, diese ehrwürdige Auszeichnung stellvertretend für viele Kolleginnen und Kollegen entgegennehmen zu dürfen“, betont Dr. Günter Geyer, Aufsichtsratspräsident des Wiener Städtischen Versicherungsvereins, Hauptaktionär der Vienna Insurance Group (VIG).

Von Wien nach Bratislava

Die Vienna Insurance Group ist Österreichs größte internationale Versicherungsgruppe mit Sitz in Wien. Was heute groß ist, begann einst im Kleinen: Mit einer Beteiligung an der Neugründung der tschechoslowakischen Genossenschaftsversicherung Kooperativa in Bratislava im Jahr 1990 startete die damalige Wiener Städtische als erste westeuropäische Versicherung ihre Expansion in die aufstrebenden Länder Zentral- und Osteuropas (CEE). In den folgenden zwei Jahrzehnten expandierte die damalige Wiener Städtische, unter der Führung von Günter Geyer, in viele weitere Länder der CEE-Region und schrieb ein eindrucksvolles Stück europäischer Versicherungshistorie. Heute versammelt die Vienna Insurance Group unter ihrem Dach rund 50 Versicherungsgesellschaften in 30 Ländern, in denen mehr als 25.000 Mitarbeitende tätig sind. In Österreich sind die Wiener Städtische Versicherung und die Donau Versicherung Teil der Gruppe der Vienna Insurance Group.

„Goldener Biatec“

Jedes Jahr vergibt der Informal Economic Forum (IEF) Economic Club die begehrte internationale Auszeichnung an maximal sieben Persönlichkeiten, die sich durch außergewöhnliches Engagement und Courage in Wirtschaft, Politik oder Gesellschaft – international sowie in der Slowakischen Republik – auszeichnen. Gewürdigt werden insbesondere Personen, die in ihrem Heimatland einen Beitrag zum „Frieden und zur Entwicklung der Beziehungen zwischen den Regionen“ sowie zum Wohlergehen der Weltbevölkerung leisten.

