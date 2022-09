Europäischer Tag der Sprachen: Vielfältiges ÖIF-Weiterbildungsangebot für Multiplikator/innen im Bereich Sprache und Integration

Neue Curricula und kostenlose Seminare des ÖIF zur Sprachvermittlung sowie zu theoretischem Grundlagenwissen zum Spracherwerb / Umfangreiche Materialien zum Deutschlernen

Wien (OTS) - Anlässlich des Europäischen Tags der Sprachen präsentiert der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) sein umfassendes Fort- und Weiterbildungsprogramm für Multiplikator/innen und Deutschlehrkräfte sowie für Pädagog/innen und ehrenamtlich Engagierte. Das kostenlose Programm bietet die Möglichkeit, sich auf ausgewählten Gebieten fortzubilden, didaktisches Wissen zu vertiefen und neue Impulse zu erhalten. Anerkannte Expert/innen sprechen zu den Themen Antisemitismus, Extremismus und Radikalisierung, Integrationsarbeit im interkulturellen Kontext, Diversität und Selbstbestimmung, Gewalt gegen Frauen, Empowerment, Prävention von Vorurteils- und Hasskriminalität sowie Berufsanerkennung. Ausgehend von aktuellen Themen und Herausforderungen im Integrationsbereich wurde das Programm für Herbst und Winter 2022 um zusätzliche Weiterbildungsangebote für spezifische Berufsgruppen ergänzt: Eigene Seminare für Deutsch- und Alphabetisierungskurse stärken Lehrende bei der Vermittlung von Deutsch als Zweitsprache; speziell an Lehrkräfte in Deutsch- und Alphabetisierungskursen mit Erwachsenen in Österreich richten sich Workshops zum Schriftspracherwerb und Umgang mit Heterogenität in der Alphabetisierung mit Migrant/innen.

Alle Angebote Angebote für den Herbst und Winter 2022/2023 finden Interessierte hier.

Online-Sprachportal: Interaktive Materialien für Deutschlerner/innen und Deutschlehrende

Ergänzend zum Ausbau der Multiplikator/innen-Seminare bietet die ÖIF-Lernplattform www.sprachportal.at zahlreiche kostenlose Lernmaterialien, Arbeitsblätter, interaktive Übungen, Lernvideos, Podcasts und Hörbeiträge an, um selbstständig Deutsch zu üben und erworbene Sprachkenntnisse vertiefen zu können. Deutschlernende finden eine breite Auswahl an Online-Tests und Musterprüfungen für unterschiedliche Sprachniveaus A1 bis B2 sowie Modelltests und Übungstestsätze zur Prüfungsvorbereitung. Für DaF/DaZ-Trainer/innen (DaF – Deutsch als Fremdsprache; DaZ – Deutsch als Zweitsprache) stehen auf der Online-Lernplattform auch eigene Unterrichtseinheiten für das Sprachniveau A1 mit Werte- und Orientierungswissen kostenlos zum Herunterladen zur Verfügung. Ebenso werden für den DaF- und DaZ-Unterricht Materialien mit Schwerpunkt Österreich für die Niveaustufen A1-C1 angeboten, um Österreich anhand unterschiedlicher Alltagssituationen lebensnah kennen zu lernen.

