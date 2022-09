„ORF III Kulturdienstag“: „Erbe Österreich“-Premieren „Wiener Grätzelgeschichten“, Teil 2, und Finale „Wiener Plätze“

Außerdem: Neue Folge „erLesen“, „Kultur Heute Spezial“ zur „ORF-Langen Nacht der Museen“

Wien (OTS) - Der „ORF III Kulturdienstag“ präsentiert am 27. September 2022 drei „Erbe Österreich“-Produktionen, darunter „Von Meidling bis Simmering“ – den zweiten Teil der Trilogie „Wiener Grätzelgeschichten“ – sowie die letzte Folge „Wiener Plätze“. In einer neuen Ausgabe des Büchermagazins „erLesen“ sind Bernhard Aichner, Ursula Poznanski und Joesi Prokopetz zu Gast bei Heinz Sichrovsky.

Im Vorabend meldet sich „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) anlässlich der diesjährigen „ORF-Langen Nacht der Museen“ (Samstag, 1. Oktober) wie bereits in der Vorwoche aus den wichtigsten Museen des Landes. Diesmal ist Ani Gülgün-Mayr mit Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder verabredet, der Einblicke in die neue Basquiat-Retrospektive gibt. Im benachbarten Theatermuseum nimmt das ORF-III-Kulturmagazin an der Überblicksführung „Was bleibt, wenn der Vorhang fällt“ teil.

In Teil zwei der „Wiener Grätzelgeschichten“ geht es „Von Meidling bis Simmering“ (20.15 Uhr). Während in den Arbeitergrätzln Schmutz und Hunger verbreitet waren, entstanden näher zu Schönbrunn die ersten Villengegenden. Zeitgleich reihten sich in Simmering Miniaturhäuschen aneinander. Eines der wenigen Zeichen von Urbanität bot der übergroß angelegte Zentralfriedhof. Bald wurden in den Vororten, besonders in Favoriten, große Fabriken gebaut. Der Viktor-Adler-Markt durfte abends länger offenhalten als andere Märkte, damit die Arbeiter/innen auf dem Weg aus der Fabrik nach Hause noch etwas zu essen kaufen konnten.

Im zweiten Teil seiner Wanderung durch die geschichtsträchtigsten „Wiener Plätze“ (21.05 Uhr) besucht Karl Hohenlohe den Neuen Markt, den Josephsplatz und den Schwarzenbergplatz. Alle drei Orte sind mit unterschiedlichen Epochen dieser Stadt eng verbunden. Gemeinsam mit Stadthistorikerinnen und -historikern streift der ORF-III-Moderator durch die markantesten historischen Ereignisse Wiens.

In der „Erbe Österreich“-Reihe „Adelsleben in Österreich“ stellt Hohenlohe anschließend adelige Prachtbauten vor, die heute noch von den einst ansässigen Familien bewohnt werden. In dieser Folge ist er „Zu Gast bei Edoardo Pallavicini“ (21.55 Uhr), im Wiener Palais Pallavicini, einem der markantesten Gebäude der Wiener Innenstadt, direkt gegenüber der Nationalbibliothek.

Danach zeigt ORF III eine neue Ausgabe des Literaturmagazins „erLesen“ (22.45 Uhr). Während die Verfilmung seines Bucherfolgs „Totenfrau“ ab 7. November in ORF 1 zu sehen ist, rollt der Tiroler Krimiautor Bernhard Aichner in seinem neuen Krimi „Brennweite“ einen spektakulären Fall für seinen beliebten Ermittler David Bronski auf. Außerdem präsentiert Bestsellerautorin Ursula Poznanski „Stille blutet“. Im ersten Teil der packenden neuen Thriller-Reihe steht die österreichische Medienwelt Kopf, nachdem eine Nachrichtensprecherin ihre Ermordung öffentlich ankündigt. Kurz darauf wird der Hashtag #inkürzetot zum Trend. Ein Neuzugang in der Krimi-Welt darf natürlich auch nicht fehlen: In „Teufelskreuz“ übergibt Joesi Prokopetz dem Satan seine Bühne. Seit dem Tod des Dorfpfarrers spukt es nämlich gewaltig in der 69-Seelen-Gemeinde im Dunkelsteinerwald. Mit Ironie und viel schwarzem Humor stellt der Kultkabarettist die althergebrachten Werte und Traditionen auf den Prüfstand.

