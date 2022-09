13. Bezirk: Neue Gemälde-Schau „Das einfache Leben“

Bilder von Anita Maniscalco, Info: bm1130@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Von Dienstag, 27. September, bis Mittwoch, 21. Dezember, läuft im „Gewölbe“ im Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2) eine Sonder-Ausstellung mit Bildern der Malerin Anita Maniscalco. Die Schau hat den Titel „Das einfache Leben“. Dazu sagt die Absolventin der Kunst-Akademie in Wien (Diplom: 1998): „Das Leben am Land, die Arbeit der Menschen mit der Erde, fasziniert mich schon seit längerem und ich beschäftige mich seit ein paar Jahren in meiner eigenen Malerei damit“. Die Künstlerin wohnt dem frei zugänglichen Eröffnungsabend am Dienstag, 27. September, ab 18.30 Uhr, bei. In weiterer Folge sind die ausdrucksstarken Gemälde jeweils am Mittwoch (14.00 bis 18.00 Uhr) und am Samstag (14.00 bis 17.00 Uhr) zu sehen. Immer ist der Eintritt frei. Die auf ehrenamtlicher Basis engagierten Bezirkshistoriker*innen freuen sich über Spenden. Nähere Auskünfte: Telefon 877 76 88 (während der Öffnungsstunden) bzw. E-Mail bm1130@bezirksmuseum.at.

Das Publikum wird um Beachtung der geltenden Corona-Richtlinien ersucht. An Feiertagen, an schulfreien Tagen und am Samstag vor Schulferien bleiben die Museumsräume stets geschlossen. In der Vergangenheit absolvierte Maniscalco wiederholt Ausstellungen in Österreich, Deutschland und Italien. Vielfältige Motive spannen einen Bogen von Natur und Landschaft bis zu Mensch und Tier. E-Mail-Informationen über einen Ankauf der wirkungsvollen Werke: contact@anita-maniscalco.com.

Allgemeine Informationen:

Malerin Anita Maniscalco: www.anita-maniscalco.com/

Veranstaltungen im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse