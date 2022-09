FPÖ-Brückl: Caritas und Volkshilfe rufen zu Klimabonus-Spenden auf, die ÖVP schweigt

Linz (OTS) - Nach FPÖ-Landesparteiobmann, Landeshauptmann-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner, der seinen Klimabonus spendet, rufen nunmehr auch Caritas und Volkshilfe dazu auf, dass jene, die dieses Geld nicht so dringend benötigen, spenden sollen, damit Landsleuten, die sich die alltäglichen Notwendigkeiten zum Leben nicht mehr leisten können, geholfen werden kann. „Spannend ist dabei, dass nunmehr die Nehammer-ÖVP, die mit den Grünen den Klimabonus auch an Asylwerber, Asylsuchende und Häftlinge auszahlt, da jetzt schweigt“, so FPÖ-NAbg. Hermann Brückl in einer ersten Stellungnahme. *****

Die Türkisen seien nach wie vor nicht gewillt, den Murks bei der Bezugsberechtigung zu korrigieren. Die FPÖ habe im Juni lediglich der Erhöhung der Summe und einer rascheren Auszahlung des Bonus zugestimmt. „Für uns Freiheitliche stehen die Österreicher im Mittelpunkt unserer Politik. Daher wäre es überfällig, dass die Regierung die Pleiten- und Pannen-Gesetzesgrundlage beim Klimabonus umgehend dahin gehend richtig stellt. Es ist ein trauriges Armutszeugnis für die Bundesregierung, dass nunmehr auch Caritas und Volkshilfe zum Spenden aufrufen. Aber offensichtlich haben diese beiden caritativen Verbände auch kein Vertrauen mehr in die Regierung, dass den Menschen in diesem Land angesichts der Teuerung nachhaltig geholfen wird“, so der freiheitliche Nationalratsabgeordnete. (schluss) bt

