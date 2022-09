„DIE.NACHT“: „Willkommen Österreich“ mit Til Schweiger und Lisz Hirn am 27. September in ORF 1

Danach: Dritte Folge von „Milch und Honig“

Wien (OTS) - Wer von Stermann und Grissemann das Herz und wer das Hirn von „Willkommen Österreich“ ist, sei dahingestellt. Ihre Talkgäste haben sich auf jeden Fall mit Leib und Seele ihrem Werk verschrieben: Schauspieler und Regisseur Til Schweiger sowie Philosophin, Podcasterin und Autorin Lisz Hirn sind in „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 27. September 2022, ab 21.55 Uhr in ORF 1 zu Gast. „DIE.NACHT“ zeigt anschließend um 22.55 Uhr die dritte Folge der neuen sechsteiligen Serie „Milch und Honig“ – von den Machern von „Ochs im Glas“ und „Fisch ahoi!“: Die drei kulinarischen Abenteurer Thomas Nowak, Florian Holzer und Ingo Pertramer beschäftigen sich dieses Mal mit der Sennerei. Anschließend gibt es um 23.40 Uhr ein Dacapo mit „Gute Nacht Österreich“.

„Willkommen Österreich“ mit Stermann & Grissemann um 21.55 Uhr

Es ist eigentlich kaum zu glauben, dass der Hollywoodstar unter den „Keinohrhasen“ Til Schweiger erst nach 15-jährigem Bestehen der österreichischen Late-Night-Show den Weg in den Marxpalast findet. Die „Zweiohrküken“ des ORF, Stermann und Grissemann, rollen den roten Teppich aus und plaudern mit dem deutschen Schauspieler und Regisseur über seinen aktuellen Film „Lieber Kurt“, der seit 16. September in den österreichischen Kinos zu sehen ist.

Philosophin, Podcasterin und Autorin Lisz Hirn macht ihren Namen zum Programm. Bekannt geworden durch ihren Podcast „Philosophieren mit Hirn“ geht sie den großen Fragen des Lebens nach. In ihrem neuen Buch „Macht Politik böse?“ findet sie Antworten auf die vermutlich brennendste Frage unserer Zeit, die sie Stermann und Grissemann im Talk verrät.

Auch die kleine Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure stellt sich große Fragen und Maschek findet wie immer neue Antworten auf die nie gestellten Fragen der TV-Woche. Fehlen nur noch Russkaja, die mit einer Turbopolka deluxe Herz- und Hirnrhythmus auf Trab bringen.

Neue Folge „Milch und Honig“ um 22.55 Uhr

Thomas Nowak, Florian Holzer und Ingo Pertramer widmen sich in „Milch und Honig“ den Licht- und Schattenseiten der Milchindustrie und der Honigproduktion. In der dritten Folge holen sie sich „die Alm“ ins nördliche Waldviertel und widmen sich der Sennerei. Während Ingo verliebt das Kälbchen füttert, lernen die anderen beiden das Melken. Marlene Kelnreiter, eine junge Sennerin, fungiert als Mentorin, wenn die „Käse-Meditation“ in Richtung Königsdisziplin geht, nämlich der Herstellung eines „Lowland-Bergkäses“. Was in der „Wälder Schokolade“, auch „Sig“ genannt, tatsächlich noch von der Milch drinnen sein darf und was das mit der Erfindung eines neuen Produktes zu tun hat, erfahren die Zuseherinnen und Zuseher auf der Waldviertler „Alm“.

Auf Flimmit (flimmit.at) kann „Milch und Honig“ schon jetzt gestreamt werden. Die bisherigen kulinarischen Abenteuer „Ochs im Glas“ und „Fisch ahoi!“ sind ebenfalls auf Flimmit abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at