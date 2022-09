Ideanomics startet ein Produktdesign-Studio, um eine neue Generation der High-Performance-Elektromobilität und Ladelösungen zu entwickeln

New York (ots/PRNewswire) - Ideanomics (Nasdaq: IDEX), ein globales Unternehmen, das sich auf die Beschleunigung der kommerziellen Einführung von Elektrofahrzeugen (EV) konzentriert, stärkt seine Position als führendes Nutzfahrzeug- und Lade-OEM durch den Aufbau eigener Designfähigkeiten. Ideanomics Design wird die Zukunft der kommerziellen EV-Lösungsindustrie gestalten und seine Bilanz stärken, indem es einen über das gesamte Unternehmen integrierten kostengünstigeren, effizienteren und standardisierten Designprozess einführt.

„Ideanomics Design ist unsere Seele. Wir verfügen jetzt über ein Team aus bemerkenswerten Menschen mit viel Erfahrung in den Bereichen Automobil- und Industriedesign, das zum ersten Mal die Vision von Ideanomics einer rein elektrischen Zukunft zum Leben erweckt hat", sagte Alf Poor, CEO von Ideanomics. „Unsere Design-Philosophie basiert auf anpassbaren, modularen und multifunktionalen Lösungen. Zum Beispiel verwandeln wir Bushaltestellen in Hubs, an denen Menschen ihre Energica-Fahrräder abstellen und aufladen können, um dann in einen Elektrobus einzusteigen, der mit der BEV-Skateboard-Technologie von VIA funktioniert, die wiederrum durch kabellose WAVE Ladetechnik angetrieben wird. Dieser zentrale Hub kann auch unsere fortschrittliche containerisierte Ladetechnologie nutzen, um Energie zu erzeugen und zu speichern und so die Versorgung von Städten zu unterstützen."

Ideanomics hat kürzlich seine drei Vertikalmärkte – Mobilität, Energie und Kapital – vorgestellt, die jeweils für die Verwaltung der operativen Leistung der Fahrzeug- und Lademarken des Unternehmens verantwortlich sind. Ideanomics Design ist ein Katalysator und Integrator von Veränderungen und arbeitet über Vertikalmärkte und Marken hinweg, um kreatives Denken zu fördern und den Produktdesignprozess zu vereinfachen und zu standardisieren.

Zum Beispiel entwickelt Ideanomics Design in Zusammenarbeit mit Energica und Solectrac das physische Branding und Styling für das Design der neuen Solectrac-Traktoren. Im Wesentlichen wird die Technologie des besten Elektromotorrads der Welt mit dem Design von Ideanomics Design kombiniert, um die neue Generation der Solectrac-Elektrotraktoren noch besser zu machen. Ideanomics erwartet, dass 2023 drei neue Traktoren auf den Markt kommen, die alle mit der neuen Designphilosophie von Ideanomics entworfen werden.

„Die Bedürfnisse der Kunden stehen bei jedem Schritt des Designprozesses an erster Stelle", sagt Carlos Arroyo, Chefdesigner bei Ideanomics. „Mein Team ist bestrebt, die Bedürfnisse und Wünsche jedes Kunden in den Designprozess einzubringen und die Marken, Technologien und das technische Know-how von Ideanomics zu kombinieren, um elegante Produktangebote zu schaffen, die das absolut beste Kundenerlebnis bieten und die digitale Generation inspirieren."

Ideanomics Design führt außerdem einen innovativen, modularen Designansatz ein, um die Effizienz und Flexibilität über unterschiedliche Produktkategorien hinweg zu erhöhen. Dies wird die Kundenerfahrung revolutionieren und es Ideanomics ermöglichen, eine kostengünstige, automatisierte Fertigung zu liefern, mit der Kunden ihre Produkte während der Entstehung anpassen und nachverfolgen können. Ideanomics Design konzentriert sich in erster Linie auf die unternehmensinterne Arbeit, wird aber auch über Beratungsdienstleistungen für Drittunternehmen Einnahmen erzielen.

Ideanomics löst die Komplexität der Flottenelektrifizierung, indem es leistungsstarke Elektrofahrzeuge, Ladeinfrastruktur und Finanzierungslösungen unter einem Dach vereint. Mit seinen drei Vertikalmärkten Mobilität, Energie und Kapital bietet das Unternehmen schlüsselfertige kommerzielle Elektrifizierungslösungen für Kunden, egal wo sie sich auf ihrer Elektrifizierungsreise befinden.

Informationen zu Ideanomics

IDEX) ist eine globale Konzerngruppe mit einer einfachen Mission: die kommerzielle Einführung von Elektrofahrzeugen zu beschleunigen. Durch die Zusammenführung von Fahrzeugen, Lade- und Finanzierungslösungen unter einem Dach sind wir der One-Stop-Partner, der den Übergang zu und den Betrieb einer EV-Flotte vereinfacht. Um über Ideanomics auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie dem Unternehmen auf den sozialen Netzwerken @ideanomicshq oder besuchen Sie https://ideanomics.com.

Safe-Harbor-Erklärung

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten beschreiben, können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 darstellen, in der geänderten Fassung, einschließlich Aussagen über den voraussichtlichen Zeitpunkt für die Einreichung des Formblatts 10-K, die Fähigkeit des Unternehmens, die Einhaltung der Nasdaq-Anforderungen für die weitere Notierung und damit zusammenhängende Angelegenheiten wiederherzustellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind häufig an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „glaubt", „erwartet" oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Alle hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, unterliegen jedoch Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den angegebenen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Versäumnis des Unternehmens, das Formular 10-K in seinem erwarteten Zeitplan einzureichen, sowie andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in den Unterlagen des Unternehmens bei der SEC erörtert werden. Diese und andere Faktoren werden in den Unterlagen des Unternehmens bei der SEC näher beschrieben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, das neueste Formular 10-K und Formular 10-Q des Unternehmens. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

ir @ ideanomics.com

Trolfvondenbaumen @ ideanomics.com

Rückfragen & Kontakt:

Kontakte:

Ideanomics, Inc.

Tony Sklar, SVP of Investor Relations

1441 Broadway, Suite 5116, New York, NY 10018, USA

ir @ ideanomics.comTheodore Rolfvondenbaumen, Direktor für Kommunikation

Trolfvondenbaumen @ ideanomics.comFoto – mma.prnewswire.com/media/1905883/Ideanomics_Tractor_graphical_rendering.jpg

Logo – mma.prnewswire.com/media/1492395/Ideanomics_Logo.jpg

View original content:www.prnewswire.com/news-releases/ideanomics-startet-ein-produktdesign-studio-um-eine-neue-generation-der-high-performance-elektromobilitat-und-ladelosungen-zu-entwickeln-301632656.html