Vorsorge für die Natur: Merkur Versicherung wird Partner beim Gesellschaftsprojekt BioBienenApfel

Graz (OTS) - Eine intakte Umwelt ist die Basis für ein gesundes und selbstbestimmtes Leben. Im Bestreben, dieses Bedürfnis der Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, wird die Merkur Versicherung Partner des Gesellschaftsprojekts BioBienenApfel. Ziel der Partnerschaft ist es, das Bewusstsein für die Notwendigkeit der Artenvielfalt zu stärken und die Menschen für den Schutz der Natur zu begeistern. Unter dem Motto „Geschichte mit Zukunft“ schlägt die traditionsreichste Versicherung Österreichs beim Thema Nachhaltigkeit das nächste Kapitel auf und macht sich für das Schaffen neuer Lebensräume für Bienen stark.

Die Merkur Versicherung und Frutura Obst und Gemüse sind zwei steirische Leitbetriebe, die für den Schutz der Bienen und den Erhalt der Artenvielfalt ab sofort zusammenarbeiten, beim Gesellschaftsprojekt BioBienenApfel, das von Frutura-Eigentümer Manfred Hohensinner im April 2021 gestartet wurde. Bei dieser Initiative geht es vor allem um die Schaffung neuer Lebensräume für Bienen, aber auch um die nachhaltige Versorgung der Menschen mit regionalem Obst und Gemüse sowie den Schutz des Klimas durch eine bedarfsorientierte Produktion in der Region. Die Wechselwirkung eines zukunftsorientierten und präventiven Lebensstils im Kleinen wie im Großen – als die Verbindung von Mensch und Natur – macht die Partnerschaft zwischen der Merkur Versicherung und dem BioBienenApfel einzigartig.

Geschichte mit Zukunft

Ingo Hofmann, CEO der Merkur Versicherung: „Als ganzheitlicher Versicherer wissen wir, wie wichtig eine intakte Umwelt für unsere Lebensqualität ist. So wie bei der eigenen Gesundheit können wir alle auch beim Schutz der Natur vorsorgen. Jede und jeder von uns kann mit einem vorausblickenden Lebensstil dazu beitragen, dieses Bewusstsein zu stärken: Denn das, was wir heute tun, legt den Grundstein für eine gute Lebensgesundheit in der Zukunft. Wir wollen Menschen auf diesem Weg begleiten, deshalb unterstützen wir das Gesellschaftsprojekt BioBienenApfel.“

Frutura-Eigentümer Manfred Hohensinner: „Die Merkur Versicherung steht für Werte, die unsere Gesellschaft auf dem Weg in eine gute Zukunft braucht: Selbstbestimmung, regionale Stärke mit dem Blick über den Tellerrand, Innovationsmut und die nötige Portion Neugierde, um Neues zu wagen und Bewährtes zu bewahren. Wenn wir die Welt jeden Tag gemeinsam ein bisschen besser machen wollen, müssen wir die Menschen ins Tun bringen und ihnen bewusst machen: Auch mit vermeintlich kleinen Beiträgen kann jede und jeder von uns Großes bewirken – das gilt für einen nachhaltigen Lebensstil genauso wie für den Schutz der Natur.“

Rückfragen & Kontakt:

Merkur Versicherung AG | Merkur Campus Graz

Mag. Jürgen Pock | Pressesprecher Merkur Gruppe

Mobil: +43 664 4500936

E-Mail: juergen.pock @ merkur.at

www.merkur.at