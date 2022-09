„Heimspiel“ der ORF-Auslandskorrespondent/innen: am 3.10. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Wie bereits in den letzten Jahren treffen sich auch heuer die ORF-Korrespondent/innen zum „Heimspiel“: Am 3. Oktober (19.00 Uhr) steht im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses der Ukraine-Krieg und seine Folgen im Mittelpunkt der Diskussion. Die ausverkaufte Veranstaltung kann auch via Video-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at miterlebt werden.

ORF-Chefkoordinator Roland Adrowitzer leitet das „Heimspiel“, bei dem sich die 16 Büroleiter/innen der ORF-Korrespondent/innenbüros zum Erfahrungs- und Gedankenaustausch treffen. Großes Thema wird der Ukraine-Krieg und seine Folgen sein. Besonders gefordert ist seit Monaten neben Ukraine-Korrespondent Christian Wehrschütz auch das ORF-Büro Moskau, von wo Paul Krisai und Miriam Beller unter dem Damoklesschwert der russischen Zensurbestimmungen berichten. Aber auch alle anderen Büros sind täglich mit den ökonomischen und politischen Folgen des Krieges beschäftigt. Außerdem hält das Corona-Virus die Welt nach wie vor in Atem.

Der Eintritt zum „Heimspiel“ am Montag, den 3. Oktober (19.00 Uhr) im Großen Sendesaal beträgt EUR 7,–; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

