Ploderer liest Soyfer-Texte am 27.9. im Bezirksmuseum 3

Infos zum „Jour-Fixe“ via E-Mail: bm1030@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Das Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) zeigt derzeit eine liebevoll gestaltete Sonder-Ausstellung über das Leben und Schaffen des Dichters Jura Soyfer (1912- 1939). Darauf abgestimmt hat die ehrenamtliche Organisatorin Ingeborg „Ibo“ Steyer die nächste Veranstaltung im Rahmen der beliebten Reihe „Literarischer Jour-fixe“: Der vielseitige Schauspieler, Vortragskünstler und Autor Martin Ploderer widmet sich in einer Lesung am Dienstag, 27. September, ausgewählten Texten von Jura Soyfer. Beginn des Rezitationsabends ist um 19.00 Uhr. Im Anschluss an die Darbietungen des Sprechers ist ein Gedankenaustausch mit den Gästen bei Brot und Wein geplant. Der Zutritt ist frei. Spenden werden gerne angenommen. Beantwortung von Fragen: Telefon 4000/03 127.

Das Publikum hat die aktuellen Corona-Bestimmungen einzuhalten. Auskünfte zum „Literarischen Jour-fixe“ sowie über die Sonder-Ausstellung (Dauer, Öffnungszeit, Exponate, u.a.) erteilt der ehrenamtliche Museumsleiter, Franz Hofbauer, gerne per E-Mail: bm1030@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Dichter Jura Soyfer (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Jura_Soyfer

Deklamator Martin Ploderer: www.martinploderer.at

Veranstaltungen im 3. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/landstrasse/

