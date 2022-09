Lotto: Jetzt hat auch Tirol seinen Lotto Millionär – 4 Mio. Euro für Solo-Sechser

Joker Jackpot dreimal geknackt – je 157.000 Euro nach Wien, Vorarlberg und an win2day User

Wien (OTS) - Lange hat es gedauert, aber jetzt hat auch Tirol seinen Lotto Millionär bzw. seine Lotto Millionärin im laufenden Jahr. Und dieser Millionengewinn kann sich mehr als nur sehen lassen, immerhin ging es um einen Vierfachjackpot, der knapp 4 Millionen Euro schwer war. Erzielt wurde dieser erste Tiroler Sechser des Jahres mit dem sechsten von zwölf Tipps auf einem Normalschein, der im Unterland gespielt wurde. Exakt 3.957.042 Euro brachte der Sologewinn ein.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl waren fünf Spielteilnehmer bzw. Spielteilnehmerinnen erfolgreich. Jeweils mehr als 32.000 Euro gehen zweimal nach Wien, einmal in die Steiermark (jeweils per Quicktipp erzielt) sowie einmal nach Nieder- und einmal nach Oberösterreich (jeweils per Normalschein).

Bei LottoPlus blieb der große Gewinn am Sonntag aus, es gab keinen Sechser, was wiederum die 117 Gewinner eines Fünfers freute. Auf sie wurde die Sechser Gewinnsumme aufgeteilt, und sie gewannen somit jeweils mehr als 3.900 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 150.000 Euro.

Der Jackpot beim Joker schließlich wurde „nur“ dreimal geknackt, obwohl es vier Wettscheine mit der richtigen Joker Zahl gegeben hätte. Für ihr angekreuztes „Ja“ zum Joker erhalten je ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus Wien und Vorarlberg sowie ein win2day User jeweils rund 157.000 Euro. Auf einem in Niederösterreich gespielten Wettschein stimmte zwar auch die Joker Zahl, allerdings war das „Nein“ angekreuzt.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 25. September 2022

1 Sechser zu EUR 3.957.042,00 5 Fünfer+ZZ zu je EUR 32.132,90 137 Fünfer zu je EUR 1.279,30 421 Vierer+ZZ zu je EUR 124,80 6.020 Vierer zu je EUR 48,50 9.402 Dreier+ZZ zu je EUR 13,90 101.240 Dreier zu je EUR 5,20 297.729 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 9 10 12 33 42 43 Zusatzzahl 23

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 25. September 2022

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 117 Fünfer zu je EUR 3.923,40 4.236 Vierer zu je EUR 18,30 66.675 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 9 12 24 27 29 30

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 25. September 2022

3 Joker zu je EUR 156.945,90 12 mal EUR 8.800,00 132 mal EUR 880,00 1.332 mal EUR 88,00 12.976 mal EUR 8,00 128.922 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 7 6 8 0 1 8

