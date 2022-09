„ORF-Lange Nacht der Museen“ 2022 mit sechs Wien Holding-Unternehmen

Wien (OTS/RK) - In der Nacht von Samstag, den 1. Oktober 2022 auf Sonntag, den 2. Oktober 2022 findet von 18.00 Uhr bis 1.00 Uhr Früh wieder die „ORF-Lange Nacht der Museen“ in ganz Österreich statt. Auch heuer öffnen bei dieser Gelegenheit sechs Wien Holding-Unternehmen ihre Tore für Kunst- und Kulturbegeisterte.

Das Haus der Musik präsentiert unter anderem die aktuelle Kabinettausstellung „Vom Erhabenen zum Abscheulichen“ im Rahmen einer exklusiven Kuratorenführung. Das Jüdische Museum Wien bietet ein vielfältiges Führungsprogramm, im KUNST HAUS WIEN gibt es Blitzführungen und im Mozarthaus Vienna können die Gäste viel Interessantes über Wolfgang Amadeus Mozart und seine Zeit in Wien erfahren. Des Weiteren gewährt die Franzensburg in Laxenburg Besucher*innen Einblicke in die Welt der Habsburger-Dynastie und die DDSG Blue Danube lockt mit ihrer Street Art River Cruise.

Haus der Musik

Das Haus der Musik ist ein Ort lebendiger Auseinandersetzung, der spielerisch neue Zugänge zur Musik eröffnet. Ziel des Museums ist die Vermittlung von Verständnis, Aufgeschlossenheit und Begeisterung im Umgang mit Musik.

Bei der „ORF-Lange Nacht der Museen“ bietet das Haus der Musik ein vielfältiges Programm. Dazu gehören eine Kuratorenführung gemeinsam mit Heinz Palasser durch die aktuelle Kabinettausstellung „Vom Erhabenen zum Abscheulichen“, ein Walzer-Würfelspiel, bei dem die Teilnehmer*innen spielerisch und intuitiv ihren eigenen Walzer würfeln, der interaktive Terminal „Namadeus“, wobei die Gäste ihre eigenen Namen in eine historische Komposition von Wolfgang Amadeus Mozart verwandeln können und der virtuelle Dirigent, mit dem Musikbegeisterte die Möglichkeit haben, selber die Leitung des berühmtesten Orchesters der Welt zu übernehmen.

Im Sonotopia Universe & Lab können Besucher*innen ihr eigenes, unverkennbares Klangwesen ganz nach den persönlichen Wünschen erstellen und es anschließend visuell und akustisch zum Leben erwecken. Zudem wird eine interaktive, musikalische Abenteuerreise für Kinder, das sogenannte „Zookonzert“, geboten.

Haus der Musik, Seilerstätte 30, 1010 Wien

Jüdisches Museum Wien

Das Jüdische Museum Wien bietet im Palais Eskeles Ausstellungen zur österreichisch-jüdischen Geschichte, Religion und Tradition. Anlässlich der „ORF-Lange Nacht der Museen“ erwarten die Gäste dort zahlreiche Themenführungen sowie Kinder-Workshops. Zudem können auch das Museum Judenplatz und die Ausgrabungen der mittelalterlichen Synagoge besucht werden. Hier gibt es weiters die Ausstellung „Endlich Espresso! Das Café Arabia am Kohlmarkt“ zu bestaunen.

Führung: „Love me Kosher“ – Highlights in 30 Minuten: 19.00 Uhr, 21.00 Uhr und 23.00 Uhr

Bei der Führung durch diese Ausstellung geht es um Liebe und Sexualität im Judentum. Besucher*innen erleben einen Streifzug durch Theorie und Praxis zwischen Orthodoxie und Moderne.

Führung: Schätze & Geschichten aus dem Schaudepot: 19.30 Uhr und 21.30 Uhr

Im Schaudepot lernen Interessierte die Sammlungen des Museums kennen. Dabei wird ihnen die Möglichkeit geboten, auch selbst mitzureden und Themen des Museumsgesprächs zu bestimmen. In jeder der sechs Abteilungen werden Geschichte, Kultur, Religion, Kunst und Politik verhandelt.

Führung: Feste feiern, wie sie fallen: 20.00 Uhr und 22.00 Uhr

Hierbei geht es um die jüdischen Feiertage, wann und warum man sie feiert, was man tun sollte oder gar nicht darf und warum manches anders ist, als man denkt.

Führung: „Blind Date“ in der permanenten Ausstellung „Unsere Stadt! Jüdisches Wien bis heute“: 22.30 Uhr (zweimal) und 00.00 Uhr

Besucher*innen können auf eine Verabredung mit jüdischer Geschichte und Kultur gehen. Zu drei Uhrzeiten wird ein „Date“ gezogen und anschließend findet ein 30-minütiges Treffen mit drei Damen oder Herren aus dem jüdischen Wien statt.

Programm: Das neue Jahr zum Mitnehmen (für Kinder von sechs bis zehn Jahren und Familien): von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr

Die jüdischen Feiertage im Herbst, wie das jüdische Neujahr, sind voller interessanter Details, die die Gäste im Museum kennenlernen können. Kinder und Familien dürfen außerdem ihre Lieblingsstücke aus Knetmasse modellieren und in ein Glas setzen. Mit glitzerndem Kunstschnee und einem Deckel darauf kann dann beispielsweise eine festliche Schneekugel ganz einfach selbst gemacht werden.

Führung: „Unser Mittelalter! Die erste jüdische Gemeinde in Wien“: 20.30 Uhr, 21.30 Uhr, 22.30 Uhr und 23.30 Uhr

In der Dauerausstellung im Museum Judenplatz machen aktuelle archäologische und bauhistorische Forschungen wie auch neueste Technologien sowohl die Ausgrabung der 1421 zerstörten Synagoge als auch die Topografie des mittelalterlichen jüdischen Viertels erfahrbar. Künstlerische Beiträge und interaktive Angebote eröffnen neue Perspektiven auf die Geschichte der ersten jüdischen Gemeinde in Wien.

Ausstellung: „Endlich Espresso! Das Café Arabia am Kohlmarkt“

Diese aktuelle Ausstellung im Museum Judenplatz widmet sich dem von Oskar Haerdtl als Gesamtkunstwerk gestalteten und 1951 am Wiener Kohlmarkt eröffneten Café Arabia, das die italienische Espresso-Kultur in die traditionelle Kaffeesieder-Metropole importierte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Betrieb zu einer der größten österreichischen Kaffeemarken entwickelt.

Jüdisches Museum Wien, Dorotheergasse 11, 1010 Wien

Museum Judenplatz, Judenplatz 8, 1010 Wien

KUNST HAUS WIEN

Das Museum Hundertwasser sowie Wechselausstellungen zu Fotografie und Ökologie machen das KUNST HAUS WIEN zu einem einmaligen Ort. Neben dem Werk Friedensreich Hundertwassers widmet das KUNST HAUS WIEN dem Fotokünstler Gregor Sailer seine erste große Ausstellung „Unseen Places“ in Österreich.

Walking Concert mit Alicia Edelweiss: 18.00 Uhr und 19.00 Uhr

Bei einem Konzert im Gehen kann die unvergleichbare Stimme der österreichisch-britischen Musikerin und Performerin Alicia Edelweiss im Ambiente des KUNST HAUS WIEN erlebt werden. Mit Kopfhörern und einem einzigartigen Klangerlebnis wird durch den Innenhof und das Museum gewandert.

Blitzführungen Museum Hundertwasser: von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr

Kunstbegeisterte können hier die permanente Sammlung von Hundertwassers Werken erkunden: von seiner Malerei über seine Architektur bis zu seinem ökologischen Engagement.

Blitzführungen „Unseen Places. Gregor Sailer“: von 18.30 Uhr bis 23.00 Uhr

Unzugängliche Landschaften, abgeriegelte Territorien oder militärische Sperrgebiete: Gregor Sailer zeigt in seinen Arbeiten surreale Architekturen an den Randzonen menschlicher Zivilisation.

Wildkräuter- und Honigverkostung in der Grätzloase: von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr

In der KUNST HAUS WIEN-Grätzloase gibt es essbare Kräuter und bienenfreundliche Pflanzen. An diesem Abend besteht die Möglichkeit, diese Kräuter sowie den Honig von den Bienen auf dem Dach des Museums zu verkosten.

KUNST HAUS WIEN, Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien

Mozarthaus Vienna

Das Mozarthaus Vienna präsentiert Leben und Werk des Musikgenies Wolfgang Amadeus Mozart mit Schwerpunkt auf seinen Wiener Jahren in einem einzigartigen Ambiente in der Wiener Innenstadt unweit des Stephansdoms.

Führungen durch das Mozarthaus Vienna: 19.00 Uhr, 20.00 Uhr, 21.00 Uhr und 22.00 Uhr

In der Domgasse 5 befindet sich die einzige bis heute erhaltene Wiener Wohnung Mozarts, in der der Komponist von 1784 bis 1787 geradezu herrschaftlich logierte. An keinem anderen Ort hat das Musikgenie mehr Stücke komponiert als hier. Die Besucher*innen erwartet neben der historischen Wohnung eine umfassende Präsentation bezüglich seiner wichtigsten Werke und der Zeit, in der Mozart lebte.

In der aktuellen Sonderausstellung „Mozart & Frauen“ sind Kunstwerke von Oskar Stocker zu Frauen im Umfeld Mozarts zu sehen – Frauen, die zum Teil sein Leben begleiteten und Frauenfiguren, die aus seinen Opern bekannt sind.

Mozarthaus Vienna, Domgasse 5, 1010 Wien

Franzensburg in Laxenburg

Nachtschwärmer*innen, die auch außerhalb Wiens auf Entdeckungstour gehen wollen, können im Schlosspark Laxenburg die Franzensburg – das kleine Schatzhaus Österreich – bei Nacht erleben.

Franzensburg-Führungen: von 18.00 Uhr bis 23.00 Uhr zu jeder halben und vollen Stunde (letzte Führung um 23.00 Uhr)

Eines der beliebtesten Ausflugsziele im Schlosspark Laxenburg ist die Franzensburg. Schon aus der Ferne lässt sich der hohe Stellenwert dieser vor circa 200 Jahren errichteten Ritterburg für das Herrscherhaus Habsburg erkennen.

Heute beinhaltet das Museum Franzensburg unter anderem eine einmalige Ahnengalerie der Habsburger und bestens erhaltene Schaustücke wie Möbel, Gemälde und Waffen. Insbesondere bieten aber seltene Glasmalereien den Besucher*innen ein eindrucksvolles Rendezvous mit der Geschichte Österreichs.

Ein Shuttlebus fährt in regelmäßigen Abständen zur Fähre bei der Franzensburg und zurück.

Schlosspark Laxenburg, Schlossplatz 1, 2361 Laxenburg

DDSG Blue Danube

Die DDSG Blue Danube betreibt die Personenschifffahrt auf der Donau und bietet mit ihrer umfassenden Flotte die unterschiedlichsten Schifffahrten zu verschiedenen Themen und Orten an. Bei der „ORF-Lange der Nacht der Museen“ steht für Kunstbegeisterte die Street Art River Cruise auf dem Programm.

Schifffahrt „Street Art River Cruise“: 18.00 Uhr, 19.45 Uhr, 21.15 Uhr und 22.45 Uhr

Etwas mehr als eine Stunde dauert die Rundfahrt mit dem Stadtschiff MS Wien an den Ufern des Donaukanals im ersten Bezirk, die nahezu durchgängig mit Graffitis verziert sind. Diese Kunstwerke an den begrenzenden Mauern stellen eine spezielle künstlerische Outdoor-Ausstellung dar, die per Schiff auf dem Wasser erlebt werden kann – aber nicht alleine: Ein Street-Art-Experte der Levin Statzer Foundation bringt den Besucher*innen die Wandbilder und deren Künstler*innen näher.

DDSG Blue Danube, Schiffstation Wien / City am Schwedenplatz, Franz-Josefs-Kai 2, 1010 Wien

Tickets und Preise

Tickets und Booklets für die „ORF-Lange Nacht der Museen“ 2022 sind bei allen teilnehmenden Häusern im Vorverkauf sowie am Tag der Veranstaltung am „Treffpunkt Museum“, der in jeder Landeshauptstadt (in Wien auf dem Maria-Theresien-Platz) eingerichtet wird, erhältlich.

Die Karten kosten regulär 15 Euro und ermäßigt zwölf Euro. Die Ermäßigung gilt für Schüler*innen, Studierende, Senior*innen, Menschen mit Behinderungen, Präsenzdiener und Ö1-Club-Mitglieder. Regionale Tickets kosten sechs Euro und berechtigen zum Besuch der regionalen Museen. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt.

