BIZEPS unterstützt #InklusionsDemo am 28. September am Ballhausplatz

Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen müssen endlich umgesetzt werden. Bund und Bundesländer müssen endlich handeln. BIZEPS ruft auf, zahlreich teilzunehmen.

Wien (OTS) - Am 28. September 2022 wird nach einem Aufruf des Österreichischen Behindertenrats in ganz Österreich gegen die Unterlassung der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention protestiert. Es gibt vor dem Bundeskanzleramt und in den Landeshauptstädten Protestveranstaltungen und Mahnwachen.

"BIZEPS - Zentrum für Selbstbestimmtes Leben ruft zur zahlreichen Teilnahme an der Demo auf", hält Martin Ladstätter, Obmann des Behindertenberatungszentrums BIZEPS, fest und ergänzt: „Bund und Bundesländer müssen endlich handeln. Unsere Geduld ist am Ende!“

Der Österreichische Behindertenrat begründete den Aufruf zur Inklusions-Demo am 28. September 2022 mit der fehlenden Umsetzung der Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen und fordert: Die UN-Behindertenrechtskonvention muss endlich umgesetzt werden.

Von der Bundesregierung und den Landesregierungen wir gefordert:

ein inklusives Bildungssystem

bedarfsgerechte, bundeseinheitliche Persönliche Assistenz

barrierefreie Gebäude, Kommunikation und Online-Anwendungen

existenzsichernde Arbeit

Teuerung kompensieren und Armut bekämpfen

„14 Jahre lang wurde die UN-Behindertenrechtskonvention bisher in Österreich über weite Strecken ignoriert. So kann das nicht weitergehen. Wir werden am 28. September und danach lautstark dieses Versäumnis aufzeigen“, kündigt Ladstätter an.

Rückfragen & Kontakt:

BIZEPS - Zentrum für Selbstbestimmtes Leben, Martin Ladstätter, 0699 17745449