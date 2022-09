„Klartext“ mit Klimaschutz- und Energieministerin Gewessler (Grüne) und IV-Präsident Knill am 28.9. im ORF-RadioKulturhaus

Wien (OTS) - „Alarmstufe Winter“ lautet der Titel von „Klartext“ am Mittwoch, den 28. September im ORF-RadioKulturhaus. Bei Klaus Webhofer diskutieren Klimaschutz- und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) und der Präsident der Industriellenvereinigung Georg Knill. Das Gespräch vor Publikum beginnt ausnahmsweise schon um 17.00 Uhr. Die Aufzeichnung ist ab 18.30 Uhr in Ö1 zu hören.

Die galoppierende Inflation hat das Land fest im Griff. Für die Bevölkerung wurden schon diverse Hilfspakete geschnürt, nicht so für die Wirtschaft - da werden die Hilferufe immer lauter. Sonst drohten Pleiten, Produktionsstopps oder Abwanderung ins Ausland, heißt es. In Industriekreisen sieht man wegen der hohen Energiepreise die Wettbewerbsfähigkeit des Landes in Gefahr. Auch die Klimaschutzpolitik steht in der Krise mehr als bisher zur Debatte. Schon in der Vergangenheit herrschte da oft dicke Luft zwischen Vertreter/innen der Wirtschaft und den Grünen. Darüber diskutieren bei Klaus Webhofer Klimaschutz- und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) und der Präsident der Industriellenvereinigung Georg Knill.

„Klartext“ findet am Mittwoch, den 28. September um 17.00 Uhr im Studio 3 des ORF-RadioKulturhauses statt, der Eintritt ist frei. Ö1 sendet die Aufzeichnung um 18.30 Uhr. Aufgrund der begrenzten Platzanzahl ist eine verbindliche Anmeldung über das Kartenbüro erforderlich. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage http://radiokulturhaus.orf.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377). Mehr zum Programm von Österreich 1 ist unter http://oe1.orf.at abrufbar.

