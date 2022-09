Energiekrise: Junge Industrie ist Teil der Lösung

Angesichts der aktuell explodierenden Energiepreise ist der Wirtschaftsstandort in Gefahr - Wir brauchen jetzt Lösungen für, und vor allem auch gemeinsam mit der Industrie.

Wien (OTS) - „Die Entwicklungen am Energiemarkt sind drastisch, die Preise für Strom sind explodiert und produzierende Unternehmen geraten zunehmend unter Druck“, zeigt sich Bundesvorsitzender der Jungen Industrie, Matthias Unger, besorgt. „Die Produktion wird bald nicht mehr rentabel sein, Werkschließungen stehen im Raum. Somit droht eine steigende Arbeitslosigkeit und das in Zeiten, in denen auch privaten Haushalten ein finanziell herausfordernder Winter bevorsteht.“

Klar ist, dass die nationalen als auch die europäischen Politiker gefragt sind, Maßnahmen zu setzen, die den Preisdruck aus dem Markt nehmen.

„Es gibt allerdings auch sofortigen Handlungsbedarf und wir können nicht ewig auf Entscheidungen der Politik warten“, so Unger. „Die relevanten Schlagworte sind Energieeffizienz, Energieproduktion und Energiesparen – dafür müssen jetzt alle an einem Strang ziehen“. Aus Sicht der Jungen Industrie gilt es mehr denn je, innovative Lösungen im Energiebereich zu forcieren und die bereits vorhandenen zielgerichtet und schnell einzusetzen.

„Wir müssen uns also gegenseitig mit Innovation versorgen und dabei unterstützen, bestehende Prozesse neu zu denken“, erklärt Unger und ruft daher dazu auf, verstärkt Kooperationen zwischen Öffentlichen Institutionen, Industrie, Start-Ups und KMU zu suchen. „Gerade in Krisenzeiten braucht es den Mut, in neue Partnerschaften zu investieren. Allein unter unseren Mitgliedern gibt es einige namhafte Start-Ups und Unternehmen, die erfolgreich im Energiesektor aktiv sind und Optimierungspotenziale aufzeigen können“, verweist Unger auf die diverse Mitgliederstruktur der Jungindustriellen.

„Nur gemeinsam kommen wir aus der Krise und können den Wirtschaftsstandort aufrechterhalten“, so Unger abschließend. „Wir Jungunternehmer waren immer schon Teil der Lösung und bieten uns auch weiterhin als verlässliche Partner an.“

Rückfragen & Kontakt:

Junge Industrie

Valentin Falb

Bundesgeschäftsführer

01/71135-2463

valentin.falb @ iv.at

https://www.jungeindustrie.at