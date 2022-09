Neue ‚Tut gut!‘-Broschüre ‚Lernraum Wald‘

LR Eichtinger: Gezielt Bewegung, Naturgenuss und Sinnesschärfung verbinden

St.Pölten (OTS) - Raus in die Natur mit den Kindern. Das steht bei vielen Familien am Wochenende auf dem Programm. Doch was genau tun? Wie kann man die Kleinsten für einen längeren Aufenthalt in der Sinnesumgebung Wald begeistern? Welche pädagogischen Tipps sind hilfreich? Was kommt gut an und ist nachhaltig? Fragen wie diese beantwortet der druckfrische Praxisratgeber von „Tut gut!“ auf insgesamt 60 Seiten. Der Inhalt reicht von Wahrnehmung, Motorik und Beobachtung über Kommunikation bis hin zu Waldküche und Genuss. Die Broschüre „Lernraum Wald“ kann – so lange der Vorrat reicht – kostenfrei unter www.noetutgut.at/infomaterial bestellt bzw. heruntergeladen werden.

„Der Naturraum Wald ist der ideale Lern- und Reflexionsort für Jung und Alt. Denn vor allem Bewegung im Freien bringt unser seelisches und körperliches Wohlbefinden in Einklang“, erklärt Landesrat Martin Eichtinger das innovative Angebot für Lehrpersonal, Eltern und Großeltern. Zahlreiche Aufgaben und Übungen mit genauer Angabe von Zielen, Umsetzungsanleitung, Dauer, Materialbedarf oder Variationsmöglichkeiten sind genauso Inhalt wie Waldregeln, Knotenkunde oder Rezeptideen.

Neben der neuen Waldbroschüre warten auf der Website der „Tut gut!“ Gesundheitsvorsorge aber auch zahlreiche weitere Produkte und Ratgeber für ausgewählte Zielgruppen. Der Bogen spannt sich quasi entlang des Lebensweges von Jausentipps für die gesunde Pause der Jüngsten bis zum „Tut gut!“-Magazin für Seniorinnen und Senioren.

Bestellung oder Download: www.noetutgut.at/infomaterial

Weitere Informationen: „Tut gut!“ Gesundheitsvorsorge GmbH, Mag. Thomas Klemm, Leiter Bereich Kommunikation, Telefon +43 676 858 70 34200, E-Mail thomas.klemm @ noetutgut.at

