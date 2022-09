Wachau-Psychothriller von Andrea A. Walter

Wien/Krems/Melk (OTS) - Die Autorin Andrea A. Walter führt die Leser in ihrem Debütroman auf die dunkle Seite der Wachau.

Psychische Instabilität, verworrene Familienverhältnisse und narzisstischer Missbrauch werden in Andrea A. Walters Spannungsroman in ein düsteres und beklemmendes Szenario verpackt.

der Inhalt

Die Protagonistin Klara Adam ist nach dem Tod der Eltern die Alleinerbin des Wachauer Weinimperiums. Als sie Jonas kennenlernt, scheint ihr Leben eine glückliche Wendung zu nehmen. Doch kaum lässt sie sich darauf ein, häufen sich seltsame Vorkommnisse. Klara geht es körperlich und psychisch zunehmend schlechter. Erscheinungen ihrer herrischen Mutter, Briefe ihres Stalkers und das Eindringen eines Fremden in ihr Anwesen bringen sie an den Rand des Wahnsinns.

Der Leser stellt sich dabei die Frage, ob die Geschehnisse Klaras Fantasie entspringen, ob jemand ein perfides Spiel mit ihr treibt und welche Rolle Jonas und ihre Halbschwester Marisa spielen.

neue Wege

Die Autorin geht mit ihrem Psychothriller den Weg des Selbstpublishing. Sie wählt als Verlag „Books on Demand“ aus, der auf nachhaltige Weise Bücher erst dann druckt, wenn sie bestellt werden. Über 4 Millionen Titel liegen derzeit druckbereit auf dem Server von Books on Demand. Damit entfallen die riskanten Auflagenvorfinanzierung sowie Lager- und Verwaltungskosten. Ein Konzept, das langsam auch im konventionellen Verlagswesen Fuß fasst. Andrea A. Walter übernimmt im Selbstpublishing den Eigenvertrieb nicht nur online, sondern bietet auch ein interessantes Konzept für den Buchhandel, in dem Selbstpublishing-Bücher bisher noch nicht etabliert sind. Online und offline Lesungen ergänzen dieses Konzept. Das Buch ist sowohl als Taschenbuch als auch als e-Book erhältlich. Zu bestellen ist der Titel über www.diewalter.at, bei Amazon und natürlich ist er im Buchhandel zu erwerben.

die Autorin

Andrea A. Walter wurde 1980 in der Wachau geboren und lebt hier bis heute mit ihren beiden Töchtern. Der nun erschienene Psychothriller „In vino veritas – Deine Wahrheit ist der Tod“ ist der erste in einer Reihe von Wachau-Psychothrillern, an denen die Autorin Andrea A. Walter schreibt. Der Titel des zweiten Bandes wird bald über die Socialmedia-Kanäle der Autorin verraten.

Autorenlesung bei Thalia in Tulln

Andrea A. Walter liest aus ihrem Debütroman "In vino veritas – Deine Wahrheit ist der Tod"

Datum: 19.10.2022, 16:00 - 17:00 Uhr

Ort: Thalia-Buchhandlung, Rosenarcade

Hauptplatz 12-14, 3430 Tulln, Österreich

Autorenlesung im Salzstadl Krems/Stein

Andrea A. Walter liest aus ihrem Debütroman "In vino veritas – Deine Wahrheit ist der Tod"

Datum: 29.09.2022, 19:00 - 20:30 Uhr

Ort: Salzstadl Wirtshaus

Steiner Donaulände 32, 3500 Krems/Stein, Österreich

