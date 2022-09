Wohnbauentwicklungsprojekt „Puchstraße 44“ der IFA AG in Graz vollständig platziert

Graz (OTS) -



Hohe Nachfrage: 491. IFA-Bauherrenmodell innerhalb von 3 Wochen zu 100% gezeichnet

Private Anleger:innen beteiligen sich mit gesamt 6,78 Mio. Euro am Projekt

Baustart zur Schaffung von 15 geförderten Neubauwohnungen ist bereits im Herbst

Der Erfolgskurs der IFA AG geht weiter: Nach vollständiger Platzierung des Bauherrenmodells Plus „Dornschneidergasse 27“ im September ist auch das geförderte Wohnbauentwicklungsprojekt „Puchstraße 44“ in attraktiver Grazer Stadtlage binnen nur 3 Wochen zu 100% gezeichnet. Private Anleger:innen haben sich über ein IFA Bauherrenmodell mit einem Investmentvolumen von 6,78 Mio. Euro beteiligt und wirken somit an der Schaffung von 15 hochwertigen, leistbaren und bei Mieter:innen nachgefragten Neubauwohnungen mit. Zusätzlich zu langfristig soliden, inflationsgesicherten Mieterträgen, Sicherheit eines realen Sachwerts, öffentlichen Förderungen und steuerlicher Optimierung sind die Baukosten für das gesamte Projekt, mit Ausnahme des allgemeinen Bauherrenrisikos, als Festpreis garantiert. Mit einer Verwertungsoption hat IFA für Anleger:innen außerdem die Möglichkeit geschaffen, flexibler auf künftige Marktentwicklungen zu reagieren, um von Wertsteigerungspotenzialen zu profitieren. Baustart ist im Herbst 2022, geplante Fertigstellung im Frühjahr 2024. IFA reagiert zudem umgehend auf die hohe Nachfrage: Mit der „Josef-Pock-Straße 1-3“ wird demnächst ein weiteres attraktives Grazer Investment zur Zeichnung geöffnet.

„Mit der ‚Puchstraße 44‘ konnte IFA heuer bereits fünf Projekte mit einem Gesamtinvestment von rund 68 Mio. Euro vollständig platzieren. Dieser rasche Erfolg zeigt, dass geförderte Wohnbauentwicklungsprojekte mit aktivem Management im gesamten Immobilienzyklus durch unsere Expert:innen stark nachgefragt sind. Ich gratuliere allen Anleger:innen zu ihrem wertbeständigen, inflationsgesicherten Investment“, freut sich Michael Baert, Vorstand der IFA AG.

Weitere Informationen unter www.ifa.at

Daten & Fakten: „Puchstraße 44“

Standort: Puchstraße 44, 8020 Graz

Wohnungen: 15 Neubauwohnungen, jede mit zugeordneter Freifläche wie Eigengarten, Balkon oder Terrasse

15 PKW-Tiefgaragenplätze

Gesamtinvestition: 6,78 Mio. Euro

Investment: Bauherrenmodell (KG-Modell) mit Grundbucheigentum der Kommanditgesellschaft und persönlichem Eintrag der Investor:innen im Firmenbuch

Geplante Fertigstellung: Frühjahr 2024



Über IFA - Institut für Anlageberatung

Einfach, smart und sicher in Immobilien investieren – das können private und institutionelle Investor:innen bei IFA. Österreichs führender Anbieter für direkte Immobilieninvestments hat seit der Gründung 1978 bereits 486 Projekte erfolgreich realisiert. Investor:innen haben IFA hierfür 2,54 Mrd. Euro anvertraut. Als Tochterunternehmen von SORAVIA und im Verbund mit der Gruppe bietet IFA Anleger:innen dabei das gesamte Leistungsspektrum für immobilienbasierte Investments mit kurz-, mittel- oder langfristigem Anlagehorizont. IFA ist Mitglied der Vereinigung Österreichischer Projektentwickler (VÖPE). www.ifa.at

Rückfragen & Kontakt:

Karin Sladko

IFA Marketing & Communications

Tel.: +43 1 71690 1426

E-Mail: k.sladko @ ifa.at



Michael Moser

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43 660 315 1344

E-Mail: m.moser @ eup.at