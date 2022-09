Wiener Fachhochschulen in finanzieller Notlage

Ohne Erhöhung der Bundesfördermittel um 20 Prozent ab 1. Jänner 2023 drohen massive Einschnitte im Studienbetrieb.

Wien (OTS) - Gemeinsam wandten sich heute Vertreter*innen aller fünf Wiener Fachhochschulen an die Öffentlichkeit, um ihre prekäre Finanzsituation aufzuzeigen. Die aktuellen Kostensteigerungen u.a. bei Energie und Personal träfen Fachhochschulen besonders hart, Effizienzsteigerungen und Optimierungspotentiale seien ausgeschöpft, Reserven kaum vorhanden, um die jetzigen exorbitanten Teuerungen abzufedern. Dass die Fachhochschulen in der aktuellen wirtschaftlichen Ausnahmesituation in eine Notlage geraten, sei wenig überraschend, hat doch die Bundesförderung pro Studienplatz von 1993 bis heute gemessen am Verbraucherpreisindex (VPI) 36 Prozent (!) an Wert verloren.

Gleichzeitig wachsen die Ansprüche von Wirtschaft und Industrie, ausreichend hoch qualifizierte Fachkräfte auszubilden. Dafür benötigen die Fachhochschulen selbst qualifiziertes Personal und moderne Infrastruktur. Werden die Fördersätze jetzt nicht rasch und nachhaltig valorisiert, drohen dem Studienbetrieb an den Wiener Fachhochschulen massive Einschnitte. Sparmaßnahmen wie z.B. die Schließung von Labors sowie Kürzungen bei Lehrveranstaltungen und Personal wären unumgänglich – ein Schaden, der insbesondere den Wirtschaftsraum Wien treffen würde, wo es schon jetzt extrem an Fachkräften mangelt.

Appell an Bundesregierung und Wiener Landeshauptmann

Die Vertreter*innen der fünf Wiener Fachhochschulen Eva Schiessl-Foggensteiner (FH des BFI), Wilhelm Behensky (FH Campus Wien), Alexander Zirkler (Lauder Business School), Gabriele Költringer (FH Technikum Wien) und Michael Heritsch (FH Wien der WKW) fordern daher gemeinsam eine Erhöhung der Studienplatzfördersätze des Bundes um 20 Prozent sowie eine nachhaltige, planbare Anpassung der Fördersätze auf Basis des VPI oder eines anderen geeigneten Kosten-Index. Gleichzeitig haben sie den Wiener Landeshauptmann Michael Ludwig als derzeitigen Vorsitzenden der Landeshauptleute-Konferenz in einem Brief um Unterstützung ihrer Forderungen beim Bund gebeten.

Wien als Fachhochschul-Standort

Wien ist mit fünf Fachhochschulen der bedeutendste FH-Standort in Österreich. Mehr als 16.000 Studierende, das sind über 30 % aller Studierenden an österreichischen Fachhochschulen, absolvieren derzeit ein Bachelor- oder Master-Studium an einer der fünf Wiener Fachhochschulen: FH des BFI, FH Campus Wien, Lauder Business School, FH Technikum Wien und FH Wien der WKW.

