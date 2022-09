Fünf Verkehrstote in der vergangenen Woche

295 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 25. September 2022

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben ein Pkw-Lenker, ein Pkw-Mitfahrer, ein Motorrad-Lenker, ein Leichtmotorrad-Lenker und ein Fußgänger bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitag, 23. September 2022, im Bezirk Braunau, Oberösterreich, bei dem ein 44-jähriger Motorrad-Lenker getötet wurde. Ein Traktor-Lenker fuhr auf einem Waldweg und wollte an einer Kreuzung in die dortige Landesstraße B einbiegen. Er bemerkte den von links kommenden Motorrad-Lenker zu spät und fuhr in den Kreuzungsbereich ein, wobei es zu einem Zusammenstoß kam. Der Motorrad-Lenker erlitt dabei tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Am Wochenende verunglückten vier Verkehrsteilnehmer tödlich.





Zwei Personen kamen in der Vorwoche auf einer Autobahn und je einer auf einer Landesstraße B, Landesstraße L und Gemeindestraße ums Leben. Jeweils zwei Verkehrstote mussten in Oberösterreich und in der Steiermark und einer in Tirol beklagt werden.





Vermutliche Hauptunfallursachen waren in zwei Fällen Vorrangverletzung und in einem Fall Übermüdung. Bei zwei tödlichen Verkehrsunfällen konnte die vermutliche Hauptunfallursache bisher noch nicht geklärt werden. Zwei tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle und ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsangehöriger.





Vom 1. Jänner bis 25. September 2022 gab es im österreichischen Straßennetz 295 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 271, 2020 263 und 2019 319.

