NÖ Förderinitiative: Neuer Schulhof der Volksschule in Lengenfeld eröffnet

LR Teschl-Hofmeister: Neue Attraktion für die Schülerinnen und Schüler im Lebensraum Schule

St.Pölten (OTS) - Im Zuge der Förderinitiative „Schulhöfe und Spielplätze in Bewegung“ entstand in der Volksschule Lengenfeld ein neuer Schulfreiraum. Dieser wurde gestern von Bildungs- und Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister offiziell eröffnet:

„Einen neu gestalteten Schulfreiraum zu eröffnen, erfreut mich jedes Mal aufs Neue. Denn an die Schule anschließende Bewegungs- und Begegnungsräume sind für die Schülerinnen und Schüler wichtig, um frische Luft und neue Energie für den Unterricht zu tanken.“ Der Bau des Schulfreiraums wurde mit 20.000 Euro vom Land Niederösterreich gefördert.

Ein begleitender partizipativer Prozess mit Kindern und Erwachsenen spielte auch in Lengenfeld eine zentrale Rolle. „Eine wesentliche Säule unserer Spielplatz- und Schulhof-Förderinitiativen ist die Mitbeteiligung der zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer. Das sind bei Schulfreiräumen selbstverständlich die Kinder und Jugendlichen, aber auch der Lehrkörper, Eltern- und Gemeindevertreterinnen und -vertreter“, erklärt Teschl-Hofmeister und bedankt sich im Zuge der Eröffnung für das engagierte Mitwirken aller am Projekt Beteiligten:

„Für die Schülerinnen und Schüler der Volksschule Lengenfeld ist der Lebensraum Schule nun um eine Attraktion reicher geworden.“

Der gestaltete Schulhof fungiert nun als Pausenraum, in dem die Kinder Raum für Bewegung vorfinden, soziale Kontakte knüpfen und ihre motorischen Fähigkeiten trainieren können. Drei Bodentrampoline, ein Niedrigseilgarten mit unterschiedlichen Balancier- und Klettermöglichkeiten wie eine Slackline, ein Kletternetz oder ein Wackelsteg sowie eine Kletterwand laden zum Auspowern ein. Eine Hängemattenschaukel und eine Schaukelbank stehen zum Ausruhen bereit und die Sitzarena wird zukünftig auch als grünes Klassenzimmer genutzt. „Auch im Rahmen der schulischen Tagesbetreuung wird der neue Schulhof großen Anklang finden, denn auch am Nachmittag suchen die Schülerinnen und Schüler Erholung und Ausgleich beim Spielen mit ihresgleichen. Ich gratuliere allen Beteiligten zur gelungenen Umsetzung und wünsche den Kindern und auch den Pädagoginnen und Pädagogen viel Freude mit dem neuen Schulfreiraum“, so die Landesrätin abschließend.

