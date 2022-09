AVISO: Verteidigungsministerin Tanner übergibt Bundesheer-SAAB Düsenjet an HTBLA Eisenstadt

Wien (OTS) - Am Mittwoch, den 28. September 2022, überreicht Verteidigungsministerin Klaudia Tanner einen Saab 105OE Düsenjet aus den Beständen des Bundesheeres an die HTBLA Eisenstadt. Dort sollen die Schülerinnen und Schüler die Technik- und Wirkungszusammenhänge am Düsenjet erlernen.

Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zu diesem Festakt eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Um eine Anmeldung wird bis 28. September 2022, 09:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-8304. bzw. presse.burgenland@bmlv.gv.at ersucht.

Ablauf:

- 13:00 Uhr Einlass und Aufbaumöglichkeiten

- 14:00 Uhr Beginn des Festaktes

- 14:30 Uhr Pressestatement, Interviewmöglichkeit

- 15:00 Uhr Ende

Zeit & Ort:

Ab 13:00 Uhr bei der HTBLA Eisenstadt (Süd-Einfahrt neben E-Cube)

Bad Kissingen Platz 3

7000 Eisenstadt

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Presseabteilung

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer