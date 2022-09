Zoja Halili ist neue Geschäftsführerin von share-me

Die Transport- und Logistikexpertin ist gewerberechtliche Geschäftsführerin der KIR Driving Operations und der dazugehörigen Marke share-me.

Wien (OTS/LCG) - share-me, eine Marke der österreichischen KIR Driving Operations, hat mit Zoja Halili (31) eine neue Geschäftsführerin. Die Transport- und Logistikexpertin ist seit zehn Jahren im Unternehmen tätig und war maßgeblich am Aufbau und der Entwicklung des Free-Mobility-Programms von share-me beteiligt. Es zahlt auf das Mobilitäts-Grundbedürfnis der Menschen ein und stiftet zugleich einen nachhaltigen Mehrwert: Pro bezahlter Transporter-Buchung spendet share-me eine Stunde Mobilität an einen am Programm teilnehmenden gemeinnützigen Verein, an aufstrebende Künstler oder Jungunternehmer. So wird jeder Umzug, Großeinkauf oder Transport von Gegenständen, die nicht in einen herkömmlichen Kofferraum passen, zur guten Tat. Je nach Bedarf stehen vier Transportermodelle in den Kategorien Mini bis Jumbo tagesaktuell bereits ab einer Stunde um 17,90 Euro zur Miete zur Verfügung. Dabei gilt: je länger der Mietzeitraum, umso günstiger der Tarif. Er reduziert sich im Wochenabo beispielsweise um 16 Prozent und im Monatsabo um bis zu 64 Prozent.

In ihrer Position zeichnet Halili für sämtliche strategischen wie auch operativen Agenden verantwortlich und wird den strukturellen Aus- und Weiterbau vorantreiben.

„Der Mobilitätssektor hat sich in den vergangenen zehn Jahren grundlegend verändert. Um besser auf die Marktanforderungen reagieren zu können, bedarf es verschiedener Lösungen. Flexible Mietmöglichkeiten sowie Langzeitmieten sind gleichermaßen gefragt. Um Mobilität frei zugänglich zu machen, haben wir vor Jahren unser Free-Mobility-Programm ins Leben gerufen, bei dem wir verschiedene Projekte mit unseren Fahrzeugen unterstützen. Lieferengpässe bei den Automobilkonzernen bei gleichzeitig steigendem Bedürfnis nach Flexibilität sind die Herausforderungen der Zeit, die nach innovativen Konzepten und Lösungen verlangen“ , ist Halili überzeugt.

Die gebürtige Niederösterreicherin Zoja Halili verfügt über einen Bachelor of Science mit Schwerpunkt Transportwirtschaft und Logistik sowie Personalmanagement von der Wirtschaftsuniversität Wien sowie über einen weiterführenden Master of Arts in Logistik und Transportmanagement der Fachhochschule des BFI Wien.

Weitere Informationen auf share-me.com

