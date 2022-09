TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 26. September 2022 von Mario Zenhäusern "Denkzettel als Auftrag"

Innsbruck (OTS) - Anton Mattle hat seine Partei auf den letzten Metern vor dem Totalabsturz bewahrt. Aber der Verlust von fast zehn Prozent der Stimmen schmerzt. Jetzt ist eine inhaltliche und personelle Neuausrichtung der Partei nötig.

Anton Mattle hat sein Minimalziel erreicht. Er ist mit der Tiroler ÖVP über der 30-Prozent-Marke geblieben. Mit 34,7 Prozent der Stimmen sogar deutlich. Damit hat er auf den letzten Metern den prognostizierten Totalabsturz seiner Partei verhindert und wird der nächs­te Landeshauptmann von Tirol werden. Das ändert aber nichts daran, dass er das historisch schlechteste Wahlergebnis für die Tiroler ÖVP eingefahren hat.

Die Hauptverantwortung für die krachende Niederlage trägt aber nicht Mattle, obwohl auch er im Wahlkampf nicht immer eine glückliche Figur gemacht hat. Nein, der Denkzettel geht in erster Linie auf das Konto der Bundespartei. Bei den Landtagswahlen 2018 hatte der damals noch umjubelte Ex-ÖVP-Obmann und -Bundeskanzler Sebastian Kurz der Tiroler ÖVP zu einem grandiosen und in dieser Höhe nicht erwarteten Erfolg verholfen. Zuletzt aber sorgte das unrühmlich in die Geschichte eingegangene „System Kurz“ mit seinen Skandalen und Korruptionsvorwürfen dafür, dass die Menschen sich von der Partei abwandten. Weil gleichzeitig auch die schwarz-grüne Landesregierung zuletzt nicht immer alles richtig gemacht hat und die Amtsübergabe auf Raten durch Günther Platter den Neuen an der Parteispitze der Chance beraubte, vom Landeshauptmann-Bonus zu profitieren, war für Mattle nicht mehr zu holen.

Der Verlust von zehn Prozent der Stimmen ist für den neuen VP-Chef ein klarer Auftrag, dass die Wählerinnen und Wähler einen Kurswechsel erwarten. Inhaltlich, aber auch personell. Anton Mattle muss den von seinem Vorgänger Günther Platter vernachlässigten parteiinternen Generationswechsel konsequent vorantreiben. Spätestens bei der Auswahl seines Regierungsteams wird sich weisen, ob er bereit ist, neue Wege einzuschlagen, oder ob er wie alle seine Vorgänger am Gängelband der mächtigen Bünde bleiben wird, denen es in erster Linie um die Sicherung der eigenen Machtpositionen geht.

Klar ist: Die schwarz-grüne Zusammenarbeit in der Landesregierung wurde nach neun Jahren abgewählt. Jetzt liegt es an Anton Mattle, rasch eine neue Koalition zu schmieden. Mit dem gestern erzielten Wahlergebnis stehen ihm mehrere Möglichkeiten offen. Das ist mehr, als er sich am Beginn des Wahlkampfs ausrechnen durfte.

Mattles 34,7 Prozent sind ein Ergebnis, mit dem die Bundes-ÖVP und vor allem die mächtige niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gerade noch leben können. Aber der Wind wird rauer werden. Vor allem in Wien.





