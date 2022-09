Tirol-Wahl: SPÖ Wien gratuliert Georg Dornauer und seinem Team zum soliden Wahlergebnis

Alles Gute und viel Erfolg für die bevorstehenden Regierungsverhandlungen

Wien (OTS/SPW) - „Die SPÖ Tirol hat mit Spitzenkandidat Georg Dornauer ein solides Wahlergebnis eingefahren. Für die bevorstehenden Regierungsverhandlungen mit der ÖVP wünsche ich viel Erfolg, damit auch in Tirol der soziale Zusammenhalt gestärkt wird", sagte der Vorsitzende der SPÖ Wien, Bürgermeister Dr. Michael Ludwig, am Sonntag nach der Tiroler Landtagswahl.



SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak, BA, ergänzt: „Das ganze Land steht vor großen Herausforderungen. Teuerung, leistbarer Wohnraum, das Schaffen sicherer Arbeitsplätze mitsamt Vereinbarkeit von Beruf und Familie: Diese Themen beschäftigen die Menschen am dringlichsten. Die Sozialdemokratie arbeitet an konkreten Lösungen für die Menschen. Alles Gute für die nun folgenden Regierungsverhandlungen.“



