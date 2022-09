Tirol-Wahl - Kogler/Stoytchev danken Wähler:innen, Grünem Spitzen-Duo und Aktivist:innen

Leichte Verluste als Auftrag, Energiewende als Antwort auf Teuerung und Versorgungssicherheit stärker, öfter und klarer zu diskutieren

Wien (OTS) - „Ein großer Dank an die Wähler:innen, Gebi Mair, Petra Wohlfahrtstätter und allen, die für die Grünen in Tirol die vergangenen Wochen gelaufen sind und Gratulation an alle Parteien, die heute dazugewinnen konnten“, sagen Bundessprecher der Grünen, Werner Kogler, und Bundesgeschäftsführerin der Grünen, Angela Stoytchev.

„Als Juniorpartner im Land bei einer überraschend losgetretenen Landtagswahl war das sicherlich kein leichter Wahlkampf - die Tiroler Grünen haben Durchhaltevermögen bewiesen. Jetzt heißt es weiterarbeiten an den brennenden Themen Energiewende, saubere Politik und saubere Umwelt“, so Stoytchev.

„Wir leben in schwierigen Zeiten, und ganz Europa in einer Zeitenwende. Viele Menschen haben aufgrund der Teuerung, dem Krieg in der Ukraine und den damit verbundenen möglichen Energieengpässen große Sorgen“, so Kogler: „Die Energiewende ist die richtige Antwort auf die aktuellen Krisen – denn sie schafft Sicherheit, Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit. Ein Österreich, in dem wir Energie nur mehr aus erneuerbaren Quellen wie Wind, Wasser, Sonne produzieren, bedeutet stabile Energiepreise und verlässlich warme Wohnungen“.

Das Ergebnis bei der Tiroler Landtagswahl ist für den Grünen Bundessprecher ein Auftrag „diesen Zusammenhang noch stärker, öfter und klarer auszusprechen und mit den Menschen zu diskutieren - in Tirol und ganz Österreich“.





