FPÖ – Kickl: Gratulation an die FPÖ Tirol zu ihrem fulminanten Wahlsieg

Markus Abwerzger und sein Team haben die freiheitliche Kehrtwende eigeleitet

Wien (OTS) - „Danke an alle Tirolerinnen und Tiroler, die den Freiheitlichen bei der heutigen Landtagswahl ihre Stimme gegeben und das Vertrauen ausgesprochen haben. Ich gratuliere FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger und seinem Team ganz herzlich zu ihrem fulminanten Wahlerfolg. Die Tiroler Freiheitlichen haben laut aktuellen Hochrechnungen fast 19 Prozent erreicht und zum allerersten Mal Platz zwei erobert. Das allein ist schon eine sensationelle Leistung. Nach aktuellem Stand sind die Tiroler Freiheitlichen aber nicht nur ganz nah am bisher historisch besten Ergebnis des Jahres 1999 mit etwas mehr als 19 Prozent dran, sie konnten zwei Mandate – mehr als alle anderen – dazugewinnen und haben mit 7 Mandaten mit 1999 gleichgezogen. Dieses sensationelle Plus ist ein eindeutiger Auftrag. Mit diesem großartigen Erfolg ist die freiheitliche Trendwende eingeleitet und diese wird sich in den kommenden Wahlen mit Sicherheit fortsetzen“, sagte heute FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl in einer ersten Reaktion auf die Landtagswahl in Tirol.



„Ich danke Markus Abwerzger und seinem Team für den großartigen Wahlkampf und den großen persönlichen Einsatz. Die Tiroler Freiheitlichen haben auf die richtigen Kandidaten und die richtigen Themen gesetzt. Die Bevölkerung hat das honoriert. Wir Freiheitliche werden jedenfalls weiterhin konsequent den Weg für mehr Sicherheit, Wohlstand, Frieden und Freiheit gehen. Dass dieser Weg der richtige ist, hat sich heute ganz klar gezeigt. Nochmals herzliche Gratulation an Mag. Markus Abwerzger, an die FPÖ Tirol und an das ganze Team für den unermüdlichen Einsatz“, so Kickl.

