Statement der Grünen Landessprecherin Helga Krismer zur Landtagswahl in Tirol

St. Pölten (OTS) - Statement der Grünen Landessprecherin Helga Krismer zur Landtagswahl in Tirol: "Für ZukunftsmacherInnen ist das Ergebnis in Tirol kein Jubeltag, weil Klimaschutz damit eine in die Magengrube bekam.Es gibt aber keine Alternative zu mutiger Klima- und Energiepolitik. Ich bin mir sicher, dass die komplexen Fragen nicht von Populisten zu lösen sein werden."

