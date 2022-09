VP-Mahrer gratuliert Anton Mattle

Wahlprognosen wurden deutlich übertroffen – Klarer Auftrag zum Regieren

Wien (OTS) - „Ich gratuliere Anton Mattle und dem Team der Volkspartei Tirol zum heutigen Wahlergebnis! Toni Mattle definierte vorab ein Resultat von über dreißig Prozent als sein Wahlziel und dieses hat er deutlich übertroffen“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer, über den Wahlsieg der Volkspartei Tirol bei der Landtagswahl 2022.

„Die Tirolerinnen und Tiroler haben mit diesem Wahlergebnis Anton Mattle ganz klar zu ihrem nächsten Landeshauptmann erklärt. Trotz düsterer Prognosen im Vorfeld bleibt die Volkspartei die stärkste Partei in Tirol. Die ÖVP hat vom Wähler den klaren Auftrag zum Weiterregieren erhalten“, so Mahrer weiter. Nun gelte es, möglichst rasch eine Regierung zu bilden, um in diesen Zeiten, in denen eine Krise der nächsten die Hand reicht, für Stabilität zu sorgen.

