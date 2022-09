Stocker: „Die Volkspartei bleibt die mit Abstand stärkste Kraft in Tirol“

Tirolerinnen und Tiroler haben deutlich zum Ausdruck gebracht, dass ihr Landeshauptmann Toni Mattle heißen soll

Wien (OTS) - „Die Volkspartei bleibt weiterhin die mit Abstand stärkste Kraft in Tirol, mit deutlichem Abstand zu allen anderen Parteien“, kommentiert der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, die ersten Hochrechnungen zur heutigen Landtagswahl in Tirol: „Toni Mattle hat sich zum Ziel gesetzt, die 30 Prozent zu überspringen, das ist deutlich gelungen. In den vergangenen Wochen und Monaten haben Umfragen der Volkspartei einen Totalabsturz prognostiziert – diesen haben Toni Mattle und die Tiroler Volkspartei verhindert und nun stattdessen ein weit über den Prognosen liegendes Ergebnis eingefahren. Die Tirolerinnen und Tiroler haben mit ihrem Stimmverhalten deutlich zum Ausdruck gebracht, dass ihr Landeshauptmann Toni Mattle heißen soll“, so Stocker.



„Mein Dank gilt allen Funktionärinnen und Funktionären der Tiroler Volkspartei für ihren Einsatz in den vergangenen Wochen und Monaten. Sie haben in schwierigen Zeiten ganze Arbeit geleistet. Der Zusammenhalt war deutlich spürbar“, betont Stocker.

