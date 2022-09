FPÖ-Angerer: Herzliche Gratulation an Markus Abwerzger und sein Team!

Großartiger Erfolg der FPÖ bei der Landtagswahl in Tirol

Klagenfurt (OTS) - „Herzliche Gratulation an Landesparteiobmann Markus Abwerzger und die gesamte Tiroler FPÖ zum großartigen Wahlergebnis! Die hohe Zustimmung ist ein Ausdruck der hervorragenden Arbeit von Markus Abwerzger und seinem Team, die in den vergangenen Jahren mit unermüdlichem Einsatz für die Menschen in Tirol gearbeitet haben“, erklärt der Kärntner Landesparteiobmann NAbg. Erwin Angerer.

Die FPÖ Tirol konnte einen deutlichen Zugewinn erreichen, ihren Mandatsstand von fünf auf sieben erhöhen und laut ersten Hochrechnungen den zweiten Platz hinter der ÖVP erobern. „Das Tiroler Ergebnis ist ein Beweis dafür, dass die FPÖ auf die richtigen Themen gesetzt hat, aber auch ein klarer Denkzettel an die schwarz-grüne Bundesregierung. Schwarz-Grün ist nicht nur in Tirol, sondern auch auf Bundesebene gescheitert, denn diese beiden Parteien wurden von den Wählern abgestraft. Ich hoffe, die ÖVP zieht im Bund die Notbremse und beendet die Unglückskoalition, bevor die Wirtschaft und der Wohlstand der Bevölkerung den Bach hinunter geht. Sie soll den Weg für Neuwahlen freimachen“, so Angerer.

