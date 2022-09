FP-Landbauer: Gratulation an FPÖ-Tirol!

Schwarz-Grün völlig zu Recht abgewählt

St. Pölten (OTS) - „Das Ergebnis, das unsere Tiroler Freunde bei der Landtagswahl erreicht haben ist äußerst erfreulich und bestätigt den konsequenten freiheitlichen Weg“, gratulierte FPÖ Landespartei- und Klubobmann im NÖ Landtag, Udo Landbauer Markus Abwerzger und seinem Wahlkampfteam. Neben dem Erfolg der Freiheitlichen sei das desaströse Ergebnis für die ÖVP und das Minus für die Grünen ein deutliches Zeichen dafür, dass die Bevölkerung den schwarz-grünen Kurs satt habe, so Landbauer. Das gelte sowohl für Land als auch Bund.

„Wir sehen den Erfolg der Freiheitlichen in Tirol jedenfalls als Ansporn für die eigene Landtagswahl in Niederösterreich“, so Landbauer.

