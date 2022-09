FPÖ-Kunasek: Tiroler Ergebnis belegt Erfolgsweg der FPÖ

Steirische Freiheitliche gratulieren Markus Abwerzger und seinem Team.

Graz (OTS) - Im Zuge der heute stattgefundenen Landtagswahlen in Tirol konnten die Freiheitlichen einen großen Erfolg einfahren. Laut erster Hochrechnung liegt die FPÖ sogar auf Platz zwei mit 18,9 Prozent. Der steirische Landesparteiobmann Mario Kunasek sieht damit belegt, dass sich die FPÖ wieder am Erfolgsweg befindet. „Ich gratuliere Markus Abwerzger und seiner Mannschaft zu diesem herausragenden Ergebnis. Die harte und engagierte Arbeit der Tiroler Landespartei und auch die konsequente FPÖ-Politik auf Bundesebene haben die Basis für diesen Erfolg gelegt. Der Kampf gegen die explodierende Teuerung und die Massenmigration sind dabei zwei der zentralsten Themen. Darüber hinaus war auch die kritische Corona-Politik ein wesentlicher Bestandteil der erfolgreichen Oppositionsarbeit der letzten Monate. Die Menschen wollen, dass die FPÖ wieder zu einem stärkeren gestalterischen Faktor auf allen Ebenen wird. Die ÖVP hat nicht nur in der Asylpolitik völlig versagt, sondern belastet die Bürger gemeinsam mit den Grünen auch noch mit CO₂-Steuer und Co. Diese Art der Regierungsarbeit erhielt in Tirol auch eine enorm deutliche Absage“, so Mario Kunasek.

