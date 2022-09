Tirol-Wahl: SPÖ-Kärnten gratuliert Georg Dornauer und Team

Kaiser: Zugewinne als Beleg für wachsendes Vertrauen in die SPÖ-Tirol. SPÖ-Tirol wäre in Regierungsfunktion absolute Bereicherung. Sucher: Krachende ÖVP-Niederlage.

Klagenfurt (OTS) - Ein deutliches Plus für die SPÖ-Tirol bringt laut Hochrechnung der ersten Ergebnisse die heutige Tiroler Landtagswahl. „Spitzenkandidat Georg Dornauer und das Team der SPÖ-Tirol haben in einer sympathischen und, anders als andere, ohne plumpe Angriffe auf Mitbewerber geführten Wahlbewegung mit ihren Inhalten und der Arbeit der letzten fünf Jahre wieder deutlich mehr Tirolerinnen und Tiroler überzeugen können“, gratulieren der Kärntner SPÖ-Landesparteivorsitzende Landeshauptmann Peter Kaiser und SPÖ-Landesgeschäftsführer Andreas Sucher.



„Der Weg der SPÖ-Tirol geht weiter bergauf. Georg Dornauer und die SPÖ-Tirol, sind eine konstruktive, gestalterische Kraft, die in Regierungsfunktion eine absolute Bereicherung für die Zukunft Tirols wäre“, so Kaiser.



Für SPÖ-Landesgeschäftsführer Andreas Sucher zeigen die Zugewinne der SPÖ ebenso wie die krachende Niederlage der ÖVP eines deutlich: „Die Menschen in Tirol wollen ebenso wie in Österreich insgesamt einen politischen Wechsel. Die ÖVP hat durch ihre vielen, vielen Skandale und ihre Machtversessenheit einfach das Vertrauen der Menschen verspielt und sollte sich selbst in ihrem eigenen und im Interesse der Bevölkerung einer reinigenden Selbstläuterung unterziehen. Es ist Zeit, dass die SPÖ in Tirol als kontrollierende und gestaltende Kraft Regierungsverantwortung übernimmt. Und auf Bundesebene sollte die ÖVP den Weg für eine SPÖ-geführte Bundesregierung besser heute als morgen frei machen, zumal nach der Niederlage in Tirol wohl das fröhliche ÖVP-Obmann und Kanzler-Austausch-Spielchen munter weiter gehen wird!“ (Schluss)

