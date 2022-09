Sima/Nevrivy: Auch Wagramer Tunnel wird bunt!

Fuß- und Radweg unter der Wagramer Straße folgt Vorbild des Schüttautunnels und wird künstlerisch gestaltet – Neue LED-Lampen für effiziente Beleuchtung

Wien (OTS) - Die 42 Meter lange Tunnelverbindung zwischen Kaisermühlen und der U1-Station “Vienna International Center” verläuft unter der Wagramer Straße und wird von Szene-Künstlerin Frau Isa zurzeit neu designt. Stadträtin Ulli Sima und Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy besuchten die Künstlerin vor Ort und warfen einen Blick auf die letzten Schliffe der Gestaltung.



”Es ist beeindruckend, mit wieviel Kreativität hier ans Werk gegangen wird. Die Nutzung dieser wichtigen Fuß- und Radverbindung wird durch die Neugestaltung zu einem kleinen Erlebnis für alle, die hier unterwegs sind”, zeigt sich Statdträtin Ulli Sima begeistert und verweist zugleich auf die besonders energieeffiziente Beleuchtung: “Dank der neuen LED-Lampen sparen wir Energie und machen die Unterführung heller und sicherer.”



Anstoß für das Projekt gab das großartige Feedback zur Gestaltung des benachbarten Schüttautunnels im letzten Jahr, nun soll diese Fuß- und Radverbindung folgen. Auch die Stiegenanlage neben der Unterführung wird in das Projekt einbezogen und künstlerisch gestaltet, sodass sich ein schönes Gesamtbild ergibt.



Ernst Nevrivy: „Ich freue mich, dass nach dem Schüttautunnel nun auch der Wagramer Tunnel einen kunstvollen und freundlichen Neuanstrich erhält. Durch die Neugestaltung wird diese wichtige Fuß- und Radverbindung nicht nur sicherer, sondern auch zu einem optischen Highlight.”



Durchgänge werden immer wieder beschmiert und verunstaltet. Der Stadt Wien – Brückenbau und Grundbau ist es ein großes Anliegen, einzelne Objekte, die sich in ihrer Verwaltung befinden, nicht nur in einem technisch und funktionstüchtigem, sondern auch optisch ansehnlichen Zustand zu erhalten. In Zusammenarbeit mit der Stadt Wien – Wien leuchtet wird daher aktuell der Wagramer Tunnel neu gestaltet und besser ausgeleuchtet.



Energieeffiziente LED-Beleuchtung für die Unterführung



Zusätzlich zur künstlerischen Aufwertung, strahlen nun 46 Stück neuer Wandleuchten ein sicheres und angenehmeres Aufenthaltsgefühl aus. Die MA33 - Wien leuchtet - hat bei der Neugestaltung des Wagramer Tunnel die Beleuchtung errichtet. Die 46 Stück neue Wandleuchten wurden in energieeffizienter LED-Technik montiert.

“Aufgrund der starken Frequenz von Fußgänger*innen, Rad- und Rollerfahrer*innen haben wir die Beleuchtung nach den gültigen Normen errichtet und damit auf den aktuellen Stand der Technik gehoben, um eine erhöhte Sicherheit für alle Nutzer*innen des Durchganges zu gewährleisten”, betont Ing. Gerhard Grasnek von der MA33.

Nach dem positiven Feedback zur Gestaltung des “Schüttautunnels” im letzten Jahr, freut sich die Künstlerin Frau Isa auf die Fortsetzung im Wagramer Tunnel: “Die Rückmeldungen von Passant*innen und Anrainer*innen der Unterführung waren voller Freude und Begeisterung, deshalb wird die helle und farbenfrohe Gestaltung auch fortgeführt und neue Geschichten werden erzählt. Symbole des Alltags verbinden sich mit fantastischen Elementen, Pflanzen und Tieren zu einer bunten und positiven Welt, so dass man beim Durchgehen oder Fahren ein wohliges Gefühl verspürt”, so Frau Isa von Wald & Schwert.



Frau Isa, 1986 in Kärnten geboren, lebt und arbeitet seit vielen Jahren als Künstlerin und Illustratorin in Wien. Dank ihres positiven Stils und der signifikanten Farbwahl verschaffte sie sich rasch Bekanntheit in der Street-Art Szene. Die Verbindung zu Graffiti und ihre stark stilisierten, illustrativen Figuren brachten sie in Kontakt mit vielen internationalen Künstlern mit ähnlichem Hintergrund. Mittlerweile gibt es weltweit Häuserfassaden, die mit Frau Isas Frauen versehen sind. Auch in Wien sind einige zu finden, unter anderem an der Fassade vom Wien Museum am Karlsplatz. Das neueste Kunstwerk ist nun im Wagramer Tunnel in der Donaustadt zu bewundern.

