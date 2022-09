Reminder AVISO Pressekonferenz Eröffnung Bildungscampus Atzgersdorf

Mit Vizebürgermeister Wiederkehr, Bildungsdirektor Himmer und Bezirksvorsteher Bischof

Die Stadt Wien setzt ihre Bildungsoffensive mit der Eröffnung mehrerer neuer Bildungseinrichtungen im Herbst fort. Den Start macht der Bildungscampus Atzgersdorf in Liesing, an dem seit Schulbeginn bereits über 1000 Schüler*innen den Unterricht in modernstem Ambiente genießen.

Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr, Bildungsdirektor Heinrich Himmer und Bezirksvorsteher Gerald Bischof geben einen Überblick über die Besonderheiten der neuen Bildungseinrichtung.

Datum/Uhrzeit: Montag, 26.9. 11 Uhr

Ort: Bildungscampus Atzgersdorf, Breitenfurterstraße 170, 1230 Wien

