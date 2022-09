Ludwig/Ruck Benefizfußball-Turnier: Der Ball rollte für den Lichtblickhof

Prominente Kicker aus Wirtschaft, Politik, Sport, Kultur und Medien spielten bei der Wiener Austria für den guten Zweck.

Wien (OTS) - Wien, 25.9.2022 – Vier prominent besetzte Teams legten sich gestern, Samstag, für den guten Zweck ordentlich ins Zeug. Auf den Gründen der Wiener Austria, der Platz wurde von den Violetten zur Verfügung gestellt, fand das schon traditionelle Ludwig/Ruck Benefizfußball-Turnier statt. Das Publikum sah packende Zweikämpfe, das eine oder andere fußballerische Schmankerl, großen Einsatz – und jede Menge Tore (exakt 50 Stück).



„Ein funktionierendes Zusammenspiel, Zielorientierung und Leidenschaft sind nicht nur beim Fußball entscheidend, sondern auch in der Wirtschaft. Wenn man damit auch Gutes tun kann, so gibt es eigentlich nur Sieger. Es freut mich sehr, dass wir auch heuer gemeinsam spielen konnten und damit Kinder unterstützen, die es wahrlich nicht leicht haben“, sagt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien.



„Als Wiener Bürgermeister weiß ich, wie wichtig Teamwork und Zusammenhalt auch in anstrengenden Zeiten sind. Nur durch die gemeinsame Arbeit, die manche Gegensätze überwindet, gelingt es, große Ziele zu erreichen. Das gilt für den Fußball genauso wie für die Politik. Ich danke allen Beteiligten für das großartige karitative Fußballfest, mit dessen Erlös wir viel Gutes tun“, sagt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig.



Gewonnen hat das Team „Medien“ mit Kapitän Paul Tesarek. Er hatte u.a. auch den Torschützenkönig des Turniers, Wien heute-Moderator Lukas Lattinger, in seinen Reihen. In den vier Teams beim Ludwig/Ruck Benefizfußball-Turnier war auch eine Reihe weiterer Prominente in den Aufstellungen zu finden. Neben den Kapitänen Michael Ludwig (Team „Politik“), Walter Ruck (Team „Wirtschaft“), Günther Marek (Team „Sport und Kultur (Club Innenministerium)“) liefen u.a. auf: Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr, Schauspieler Christian Spatzek, Ruder-Weltmeister Christoph Schmölzer, WKW-Vizepräsident Hans Arsenovic, ORF-Chefredakteur Matthias Schrom, Thaiboxen-Weltmeister Fadi „The Beast“ Merza und Flying Pickets-Stimme Gary Howard.



Der Erlös des heurigen Benefizturniers geht an den Lichtblickhof. Der Lichtblickhof ist ein einzigartiges Therapiezentrum, das auch international höchste Anerkennung genießt. Er ist ein Lebensort für Familien, deren Kind von einer unheilbaren und lebensverkürzenden Erkrankung betroffen ist. Der Schwerpunkt liegt auf Therapien mit Pferden. Insgesamt wurden 5.000 Euro erspielt. Als Vertreterin des Lichtblickhofs nahm Obfrau Roswitha Zink den Scheck entgegen.

