Gaal/Franz: Neuer Mehrgenerationenplatz in der PAHO

Eröffnung beim Promenadenfest bei den Tagen des Wiener Wohnbaus

Wien (OTS) - In der Per-Albin-Hansson-Siedlung in Favoriten mit rund 14.000 Bewohner*innen wird im Rahmen der IBA_Wien (Internationale Bauausstellung Wien) eine ganze Reihe von Verbesserungen und Innovationen umgesetzt. Damit soll die Lebens- und Wohnqualität in dem Bestandsviertel modernisiert und zukunftsfit gestaltet werden. Dabei stehen auch die sozialen Aspekte des Wohnens im Mittelpunkt.

Jüngste Errungenschaft ist ein neuer Mehrgenerationenplatz in der Per-Albin-Hansson-Siedlung Ost (PAHO), gleich beim Eingang des zentralen Bergtaidingweges (Ada-Christen-Gasse 2). Der von Wiener Wohnen errichtete neue Treffpunkt wurde nun – beim Promenadenfest im Rahmen der Tage des Wiener Wohnbaus - eröffnet.

„Der soziale Wohnbau in Wien steht für Leistbarkeit bei möglichst hoher Lebensqualität. Dazu zählt auch die nähere Wohnumgebung ganzheitlich in die Gestaltung miteinzubeziehen. Wien stellt jetzt schon die Weichen und investiert, um den Wienerinnen und Wienern auch in Zukunft leistbares, bedarfsgerechtes und nachhaltiges Wohnen bieten zu können. Das Wiener Wohnmodell zeichnet sich in seiner mehr als 100-jährigen Tradition seit jeher dadurch aus, mit Weitblick den Herausforderungen der Zukunft vorab zu begegnen. Mit dem barrierefrei gestalteten Mehrgenerationenplatz in der PAHO wurde ein weiterer Treffpunkt geschaffen, der die gute Nachbarschaft zwischen jungen und älteren Bewohnerinnen und Bewohnern stärken soll“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.

„Ich freue mich, dass sich in Favoriten so viele Menschen an der Entwicklung des Bezirks beteiligen. In Zeiten des Klimawandels ist es mir wichtig, dass wir die wertvollen vorhandenen Freiräume nutzen und so gestalten, dass sie eine hohe Aufenthaltsqualität bieten. Der neue Mehrgenerationenplatz, der zum aktiven Mitmachen, Verweilen und zum Durchatmen einlädt, ist ein schönes Beispiel dafür. Zusätzlich wurde in der PAHO ein weiterer Trinkbrunnen installiert sowie Bodenbelag und Beleuchtung am Bergtaidingweg erneuert“, erklärt Bezirksvorsteher Marcus Franz.

„Die Per-Albin-Hansson-Siedlung ist IBA_Wien-Quartier. Das gibt Wiener Wohnen die Möglichkeit, dort Neues zu erproben - wie beispielsweise das innovative System IN-Boxen, das Digitalisierungs-Projekt AALbin für Seniorinnen und Senioren, das Beratungsangebot Open Coach oder auch den neuen Mehrgenerationenplatz. Mit Erfolg, die Projekte kommen bei den Bewohnerinnen und Bewohnern sehr gut an“, freut sich Katharina Klement, Vizedirektorin von Wiener Wohnen.

Viel Platz zum Plaudern und für gemeinsame Aktivitäten

Mit dem neuen Mehrgenerationenplatz hat Wiener Wohnen einen niederschwelligen Kommunikationsraum für alle Altersgruppen errichtet. Die barrierefrei zugängliche Sitzbucht mit unterschiedlichen Sitzhöhen und begrünte, schattenspendende Pergola laden zum Verweilen und Austausch ein. Eine große Wiese steht für gemeinsame Aktivitäten – Spiel und Sport – zur Verfügung.

„Eine Umfrage unter den Mieterinnen und Mietern in der Siedlung im Rahmen der IBA_Wien hat ergeben, dass es einen großen Wunsch nach mehr Treffpunkten gibt, damit die schönen Grünräume noch besser genützt werden können. Es war uns sehr wichtig, diesen Wunsch zu erfüllen. Wir werden dort künftig regelmäßig Aktivitäten für Jung und Alt anbieten“, erzählt Stefanie Doppler-Gruber, stv. Dezernatsleiterin Soziale Services, Wiener Wohnen.

Die Wiener Kinderfreunde haben im Vorfeld während des Sommers auf der Wiese neben dem Mehrgenerationenplatz bereits wöchentlich Station gemacht und ein generationenübergreifendes Programm geboten.

Das Quartierszentrum hat einen Namen bekommen

Bereits im Frühjahr wurde in der Siedlung ein barrierefreies Quartierszentrum mit Tischtennistisch, Sitzmöglichkeiten und Pergolen und einem Nachbarschaftsgarten, der von wohnpartner begleitet wird, eröffnet.

wohnpartner hat zudem für das neue Quartierszentrum einen partizipativen Namensfindungsprozess durchgeführt. Insgesamt wurden 27 Ideen eingebracht, wobei sich bei der finalen Abstimmung der Name „Platz der Vielfalt“ durchgesetzt hat. Die Benennung erfolgte ebenfalls beim Promenadenfest.

Spannendes Programm der IBA_Wien noch bis November 2022!

„Die IBA_Wien hat sich Neuentwicklungen zum Thema ,Neues soziales Wohnen‘ zum Ziel gesetzt. Viele Projekte stellen den Neubau in den Mittelpunkt. Umso mehr freut es mich, dass Wiener Wohnen und die wohnpartner mit dem eindrucksvollen Maßnahmenpaket in der Per-Albin-Hansson-Siedlung neue Maßstäbe für die Weiterentwicklung und für die Klimaanpassung in den großen Siedlungen der Nachkriegszeit gesetzt haben“, unterstreicht Kurt Hofstetter, Leiter der IBA_Wien.

Die Internationale Bauausstellung geht auf ihren Abschluss zu und bietet nur noch wenige Wochen die Möglichkeit, die große Ausstellung zu sehen und an weiteren Programmhighlights teilzunehmen!

Nähere Informationen dazu unter: https://www.iba-wien.at /Schluss

Rückfragen & Kontakt:

Stephan Grundei

Mediensprecher Vizebürgermeisterin Gaal

Tel: 01/ 4000 98057

E-Mail: stephan.grundei @ wien.gv.at



Christiane Daxböck

Unternehmenssprecherin

Stadt Wien – Wiener Wohnen / Gemeindewohnungen NEU/IBA_Wien

Tel.: +43 664 883 350 69

E-Mail: christiane.daxboeck @ wien.gv.at