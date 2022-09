Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 25. September 2022. Von MARIO ZENHÄUSERN. "Kontroverse mit Augenmaß".

Innsbruck (OTS) - Der heute zu Ende gehende Landtags­wahlkampf verlief weitgehend fair, lieferte aber kaum Antworten auf die aktuell brennenden Probleme der Menschen in Tirol.

Geschafft! Der Tiroler Landtagswahlkampf ist mit heutigem Tag Geschichte. Anders als in früheren Jahren lieferten sich die Parteien, von ein paar Ausrutschern abgesehen, über weite Strecken eine einigermaßen faire Auseinandersetzung. Die Inhalte haben heuer aber nicht die Strategen in den Wahlkampfzentralen vorgegeben, vielmehr mussten und müssen die Politiker auf aktuelle Entwicklungen eingehen: die Teuerungswelle zum Beispiel oder die Gas- und Stromkrise als direkte Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Antworten auf diese großen Herausforderungen blieben aber ebenso absolute Mangelware wie praktikable Lösungsansätze für die thematischen Dauerbrenner Klimaschutz, leistbares Wohnen oder Kampf gegen den Transitverkehr. Das ist insofern bemerkenswert, als diese Problemkreise die Tiroler Landespolitik noch längere Zeit beschäftigen werden.

Spätestens mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses heute Abend beginnt eine neue Zeitrechnung in Tirol. Die seit mehr als sieben Jahrzehnten andauernde Dominanz der ÖVP ist dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Geschichte. Das hat nicht nur Auswirkungen auf die künftige Besetzung des Landtags und der Landesregierung, sondern auch auf die Postenbesetzung in Unternehmen und Institutionen, die direkt oder indirekt von der Politik bestimmt werden. Auch inhaltlich werden sich die Parteien mehr als bisher auf Augenhöhe begegnen, sie werden aufeinander zugehen müssen. Vor diesem Hintergrund ist es nicht so schlecht, dass man sich im abgelaufenen Wahlkampf nicht im sprichwörtlichen Sinn „die Augen ausgekratzt“ hat. Das dürfte die Koalitionsgespräche in den Tagen nach der Wahl wesentlich leichter machen.





