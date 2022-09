Die Wiener Parkbetreuung geht ins Finale!

Wien (OTS) - Für Kinder und Jugendliche hat die Schule wieder begonnen und die Hauptsaison der Parkbetreuung neigt sich dem Ende zu. In rund 180 Parks und Indoor-Lokalen wurde wieder ein tolles Freizeitprogramm zum Mitmachen geboten. Im Rahmen des Jahresschwerpunktes „Gesundheitskompetenz.JA“ der Wiener Kinder- und Jugendarbeit standen heuer unter anderem Bewegung und gesunde Ernährung im Mittelpunkt. Bis Oktober sorgen die rund 300 geschulten Mitarbeiter*innen noch für jede Menge Unterhaltung in den Wiener Parks, danach verlagert sich die Parkbetreuung in Indoor-Lokale.

Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr freut sich über die gelungene Saison der Parkbetreuung: „Wenn man Kinderlachen aus den Parks hört, dann weißt man, dass die Parkbetreuung gerade unterwegs ist. Sie bringt Spiel, Spaß und Freude in den öffentlichen Raum und die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen stehen dabei im Mittelpunkt. Ich möchte mich bei allen Mitarbeiter*innen der Parkbetreuung herzlich bedanken, denn sie sorgen dafür, dass sich Kinder und Jugendliche in unserer Stadt wohl fühlen. Und auch wenn die Saison bald vorbei ist, so gibt es zur Freude der Kinder und Jugendlichen auch in der kalten Jahreszeit zahlreiche tolle Indoor-Angebote in der ganzen Stadt.“

Spiel, Sport und ein offenes Ohr

Die Wiener Parkbetreuung ist ein kostenloses Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche von 6 bis 13 Jahren. Dabei steht gruppenorientierte Spiel-, Sport- und Erlebnispädagogik sowie Kreativität und Umweltbewusstsein im Mittelpunkt. Die Parkbetreuer*innen gehen auf Anliegen und Wünsche der Kinder und Jugendlichen ein und motivieren sie zu einer kreativen Freizeitgestaltung. Mehrmals die Woche kommen die Parkbetreuer*innen mit vielen Brett-, Karten-, Ball- und Bewegungsspielen sowie Bastelmaterialien in die Parkanlagen und gestalten gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen ein buntes Programm. Zusätzlich gibt es auch Ausflüge in die Naherholungsräume Wiens, bezirksübergreifende Turniere, Besuche von Bädern, Kinos und Museen.

Ein wichtiger Teil der Betreuungsarbeit ist auch das Angebot, mit den Kindern und Jugendlichen über alles zu reden, was sie bewegt. Die Parkbetreuer*innen haben immer ein offenes Ohr für die kleinen und großen Sorgen ihrer Zielgruppen. Bei besonderen Problemlagen oder Anfragen vermitteln die geschulten Mitarbeiter*innen Kontakte zu anderen Institutionen und Beratungsstellen der Stadt Wien.

Ein gutes Miteinander, Offenheit und Respekt fördern

Die Wiener Parkbetreuung sorgt aber nicht nur für Unterhaltung und Spaß, sondern auch für ein gutes Zusammenleben unterschiedlicher Generationen und Kulturen in den Wiener Parks.

Nicht nur Kinder und Jugendliche, auch Eltern, Begleitpersonen oder ältere Menschen werden miteinbezogen. Das gemeinsam Spielen und Miteinander-Reden verbessert das soziale Klima, sorgt für den Abbau von Vorurteilen und mehr Chancengleichheit.

Die Wiener Parkbetreuung entstand 1993 aus dem Ansatz heraus, ein konfliktfreies Zusammenleben unterschiedlicher Nutzer*innen im öffentlichen Raum zu fördern. Mittlerweile gibt es in allen Wiener Bezirken Parkbetreuung für Kinder und Jugendliche. Die Finanzierung der 23 Bezirke sowie das große Engagement vieler Vereine ermöglicht die Umsetzung. Die Wiener Parkbetreuung kooperiert mit vielen anderen Vereinen und Institutionen, insbesondere mit der Abteilung Wiener Stadtgärten (MA 42).

Ein besonderes Highlight wird das Jahr 2023, denn die Wiener Parkbetreuung feiert ihr 30-jähriges Jubiläum und es wird viele tolle Angebote für Kinder und Jugendliche geben.

Weitere Informationen: parkbetreuung.wien.gv.at

