MEGA Bildungsstiftung kürt beste Bildungsinitiativen Österreichs

Wien (OTS) - Gemeinsam mit dem Kooperationspartner ORF III zeichnet die Stiftung die innovativsten Projekte aus, die Chancenfairness in der heimischen Bildungslandschaft fördern. Die Projekte GROW TOGETHER, SINDBAD und FREI.SPIEL zählen zu den Siegern. Jede der drei ausgezeichneten Initiativen erhält im Rahmen der Projektausschreibung der MEGA Bildungsstiftung jeweils 200.000 Euro Fördergeld.

Aus 111 Einreichungen präsentierten sich heute Abend die besten sechs Bildungsprojekte im Bereich „Chancenfairness“ in der ORF TV-Show „MEGA Bildungsmillion“. GROW TOGETHER, SINDBAD und FREI.SPIEL wurden dabei als gleichwertige Sieger ausgezeichnet. Die anderen drei Initiativen gehen ebenfalls nicht leer aus und erhalten je 80.000 Euro Wachstumsförderung. Insgesamt vergab die MEGA Bildungsstiftung im Rahmen der Ausschreibung eine Million Euro, um Bildungsprojekte für mehr Chancenfairness zu fördern.

„In Österreich hängen Bildungschancen nach wie vor stark vom Elternhaus ab. Die Siegerprojekte der MEGA Bildungsmillion setzen auf individuelle Beziehungsarbeit und den klugen Einsatz professionell begleiteter Ehrenamtlicher. Es sind drei tolle Leuchtturm-Projekte – von der Elementarbildung bis zum Einstieg in die Berufsausbildung“, erklärt Andreas Ambros-Lechner, Generalsekretär der MEGA Bildungsstiftung.

Peter Schöber, Programmgeschäftsführer ORF III, ergänzt: „Bildung ist seit jeher nicht nur der Schlüssel für eine bessere individuelle Zukunft, sondern auch für die Zukunft unserer Gesellschaft und Demokratie. Sie ist ein zentraler Bestandteil des öffentlich-rechtlichen Auftrags. Insofern freut es mich besonders, dass wir der MEGA Bildungsstiftung und den für die ‚MEGA Bildungsmillion‘ eingereichten Projekten bereits zum zweiten Mal in ORF III eine Bühne bieten konnten.“

Hochkarätige Jury kürt Sieger

Die drei Gewinner-Teams wurden von einer vierköpfigen Jury, bestehend aus Ashoka-Europachefin Marie Ringler, Generalsekretärin der B&C Privatstiftung Mariella Schurz, Unternehmer und whatchado-Gründer Ali Mahlodji und der Sektionschefin des Bildungsministeriums Margareta Scheuringer, sowie vom Publikum mittels Online-Votings ausgezeichnet. Über 9.000 Bildungsinteressierte haben sich beim Voting beteiligt und im Vorfeld der Sendung für ihren Favoriten eine Stimme abgegeben. Das sind die drei Sieger-Initiativen im Detail:

GROW TOGETHER: GROW TOGETHER begleitet Familien mit Säuglingen und Kleinkindern in schwierigsten Lebenssituationen. Ziel ist ein entwicklungsförderliches Umfeld für die Kinder und soziale Sicherheit für die Familien.





SINDBAD: Durch 1:1 Mentoringbeziehungen begleitet SINDBAD sozioökonomisch benachteiligte Jugendliche auf ihrem Weg in eine weiterführende Ausbildung.





FREI.SPIEL: Bei FREI.SPIEL engagieren sich Freiwillige nachmittags an Horten und Schulen und unterstützen sozial benachteiligte Kinder mit zusätzlichem Förderbedarf durch ihr gesamtes Schuljahr.

Die Bildungsprojekte OPENSCHOOL, SESAM PLUS und BIBLIOBOX kamen neben den drei Siegerprojekten ebenfalls ins Finale.

Weitere Details zur Projektausschreibung sowie zu den Top 6 Projekten finden Sie auf www.megabildung.at.

Über die MEGA Bildungsstiftung

Mit der Gründung der MEGA Bildungsstiftung (www.megabildung.at) bündelten die B&C Privatstiftung (www.bcgruppe.at) und die Berndorf Privatstiftung ihre Ressourcen und Aktivitäten bei der Bildungsförderung, um bestehende innovative Bildungsprojekte im schulischen und außerschulischen Bereich zu fördern, auszubauen und allen Bildungseinrichtungen in Österreich zur Verfügung zu stellen. Die inhaltlichen Schwerpunkte der MEGA Bildungsstiftung liegen in den Bereichen „Chancenfairness in der Bildung“ und „Allgemeine Wirtschaftskompetenz“. Insgesamt hat die MEGA Bildungsstiftung bereits zwei Millionen Euro zur Förderung von innovativen Bildungsprojekten in Österreich ausgeschüttet. Im Rahmen der MEGA Academy unterstützt die Bildungsstiftung gemeinsam mit der WU Wien diese Bildungsprojekte über die finanziellen Ressourcen hinaus mit Know-how.



