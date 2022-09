Bürgermeister Ludwig zum Tod von Hilary Mantel

„Sie schenkte den Wienerinnen und Wienern einen ihrer großen Romane“

Wien (OTS) - „Als Wiener Bürgermeister und Literaturfreund bedauere ich diesen Verlust doppelt“, reagiert Michael Ludwig auf den Tod der großen britischen Erzählerin Hilary Mantel. „Zum einen, weil ich ihre maßgeblichen historischen Romane sehr schätze, und zum anderen weil Mantel einen starken Wien-Bezug hatte: 2018 stellte sie ihren Roman ,Jeder Tag ist Muttertag‘ für unsere Aktion ,Eine Stadt. Ein Buch‘ zur Verfügung, in deren Rahmen alljährlich 100.000 Gratisbücher von hochkarätigen Autorinnen und Autoren an die Wiener Bevölkerung verschenkt werden.“



Und der Wiener Stadtchef weiter: „Imponierend fand ich nicht nur ihre Romane – darunter ,Wölfe‘ und ,Falken‘, für die sie mit dem Booker-Preis gewürdigt worden ist. Auch ihre Rolle als streitbare ,Citoyenne‘ gefiel mir: So setzte sie sich stets kritisch mit der Monarchie auseinander und nahm als leidenschaftliche Europäerin vehement gegen den Brexit Stellung.“

„Die Literaturwelt hat Grund zur Trauer“, so Ludwig, „meine Anteilnahme ist bei den Hinterbliebenen.“

