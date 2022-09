BRZ-Team gewinnt beim Business Run 2022

Mitarbeiter:innen des IT-Marktführers im Public Sector auch sportlich erfolgreich: Gold für BRZ-Team in der Mixed-Kategorie.

Wien (OTS) - Das BRZ war auch heuer wieder beim Wien Energie Business Run 2022, dem größten Firmenlauf Europas dabei. Knapp 250 Mitarbeiter:innen gingen an den Start, damit gehört das BRZ zu den Top-10 der teilnehmenden Unternehmen. Beim Business Run stehen Spaß an der Bewegung und Teambuilding im Vordergrund, dennoch konnte sich das BRZ heuer zum ersten Mal über eine Auszeichnung für seine Teilnehmer:innen freuen. Mit einer Team-Zeit von 00:43:06 für die 4,2 km lange Strecke sicherten sich BRZ-Läuferin Anna Dersch und BRZ-Läufer Philipp Wimmer, unterstützt von Philipp Gintenstorfer, den Sieg in der Mixed-Kategorie. Mit 00:22:36 konnte BRZ-Kollege Michael Zewell den hervorragenden 2. Platz in der Nordic Walking-Wertung der Herren erreichen.

Sport hat Tradition im BRZ

Sport hat im BRZ eine lange Tradition: Der Business Run ist seit 2001 ein Fixtermin im Kalender der BRZ-Mitarbeiter:innen. Doch auch abseits des Großevents spielt Sport eine Rolle: Für einige Kolleginnen und Kollegen ist der wöchentliche Lauftreff ein absoluter Fixtermin. Auch andere Sportarten sind beliebt und können direkt im BRZ ausgeübt werden, etwa Tischtennis oder Kraftsport.

BRZ aktiv: Benefits für BRZ-Mitarbeiter:innen

Mit der internen Initiative „BRZ aktiv“ setzt das BRZ das ganze Jahr über einen Schwerpunkt auf Gesundheits- und Informationsangebote. Beim jährlich stattfindenden BRZ aktiv Gesundheitstag geben Gesundheitsexpertinnen und -experten Tipps zu Themen wie Stressreduktion im Arbeitsumfeld, Alltagsgesundheit oder gesundes Sitzen und bieten vor Ort im BRZ sportmedizinische Untersuchungen an. Am Standort in Wien können Mitarbeiter:innen zudem Yoga-Stunden in Anspruch nehmen oder rund um die Uhr einen hauseigenen Fitnessraum nutzen.

„Die Gesundheit unserer Kolleginnen und Kollegen liegt uns als Top-Arbeitgeber im IT-Bereich sehr am Herzen. Dabei setzen wir nicht nur auf Sportangebote, sondern auch auf Maßnahmen für eine gute Work-Life-Balance, arbeitspsychologische Beratung sowie Angebote unserer Betriebsärztin“ , so BRZ-Geschäftsführerin Christine Sumper-Billinger.

