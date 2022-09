GRÜNE – TERMINE

Von 26. September bis 2. Oktober 2022

Montag, 26. September

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler unternimmt einen Arbeitsbesuch in Lichtenstein und Vorarlberg.

Dienstag, 27. September

18.30 Uhr: Justizministerin Alma Zadić diskutiert im Rahmen der Podiumsdiskussionsveranstaltung „Justiz spricht: Wie wir Kinder und ihre Rechte schützen“ mit den Kinderrechtsexpert:innen Elisabeth Schaffelhofer-Garcia Marquez, Helmut Sax und Hedwig Wölfl darüber, wie Kinderrechte und Kindeswohl noch stärker in den Mittelpunkt der Politik rücken und so zur Grundlage jeden staatlichen Handelns werden können. Ort: Bundesministerium für Justiz, Kleiner Festsaal, Museumsstraße 7, 1070 Wien. Akkreditierung unter: medienstelle.ressort@bmj.gv.at

Donnerstag, 29. September

11 Uhr: Vizekanzler Werner Kogler nimmt an der Verleihung des CAF-Gütesiegels an den Landesrechnungshof Kärnten teil. Ort: Landesrechnungshof Kärnten, Kaufmanngasse 13H, 9020 Klagenfurt am Wörthersee.

11 Uhr: Staatssekretärin für Kunst und Kultur Andrea Mayer lädt gemeinsam mit SVS-Obmann Peter Lehner und SVS-Generaldirektor Hans Aubauer zu einem Pressegespräch zur Bilanz des Hilfsfonds zur Überbrückungsfinanzierung der heimischen Kunstschaffenden. Ort: Sozialversicherung der Selbständigen, SVS-Lounge, 8. Stock, Wiedner Hauptstraße 84-86, 1050 Wien.

17.45 Uhr: Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler nimmt an der Steirischen Galanacht des Sports zur Ehrung der steirischen Sportler:innen für die Jahre 2021 und 2022 teil. Ort: Helmut-List-Halle, Waagner-Biro-Straße 98a, 8020 Graz.

Freitag, 30.September

9 Uhr: Klimaschutzministerin Leonore Gewessler nimmt am außerordentlichen Energieminister:innenrat in Brüssel teil.

11 Uhr: Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler nimmt gemeinsam mit Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport, Gerda Holzinger-Burgstaller, CEO Erste Bank, Ralph Müller, CEO Wiener Städtische Versicherung, und Herwig Strake, Turnierdirektor Erste Bank Open, an der Pressekonferenz der Erste Bank Open 2022 teil. Ort: Erste Campus, Grand Hall, Am Belvedere 1, 1100 Wien.

