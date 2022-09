PULS 24 mit ausführlicher Live-Berichterstattung zur Tirol-Wahl am Sonntag mit Studios in Innsbruck und Wien

Live-Berichterstattung ab 15:00 Uhr. Erste Elefantenrunde mit Spitzenkandidat:innen im TV am Wahltag um 18:15 Uhr. Bundespolitiker:innen-Runde u.a. mit Maurer und Tursky

Wien (OTS) - Österreichs am schnellsten wachsender Newssender PULS 24 bietet zur Landtagswahl am Sonntag in Tirol ein ausführliches Sondergramm. Am Tag der Wahl, am 25. September, berichtet PULS 24 LIVE ab 15:00 Uhr aus den Wahlstudios in Innsbruck und Wien, ist mit zahlreichen Außenreporter:innen in Tirol vor Ort und bietet alle Reaktionen auf Landes- und Bundesebene, Analysen, Hochrechnungen und Ergebnisse live. Am Wahltag begrüßen PULS 24 Infodirektorin Corinna Milborn und "Krone"-Chefredakteur Klaus Herrmann hochkarätige Analyse-Gäste und Spitzenpolitiker:innen zur ersten Analyse der Wahlergebnisse im Innsbrucker Landhaus. Um 18:15 Uhr treffen dann alle Spitzenkandidat:innen live und erstmals am Wahltag im TV noch einmal aufeinander. Aus Wien berichtet PULS 24 Moderator Fabian Kissler. Zu Gast im PULS 24 Studio sind unter anderem Journalist Michael Jungwirth von der Kleinen Zeitung und der Meinungsforscher Christoph Haselmayer (IFDD).

Hochkarätige Bundespolitiker:innen-Runde um 20:15 Uhr

Um 20:15 Uhr begrüßt PULS 24 eine hochkarätige Runde mit Bundenpolitiker:innen. Zu Gast sind Sigrid Maurer (Grüne), Florian Tursky (ÖVP), Michael Schnedlitz (FPÖ), Nikolaus Scherak (NEOS) und Selma Yildirim (SPÖ).

Die Tirol-Wahl am Sonntag, 25. September, ab 15:00 Uhr LIVE auf PULS 24 und in der ZAPPN App.



Alle Interviews, Talks, Ergebnisse und Infos dazu finden Sie unter puls24.at/tirol-wahl

Rückfragen & Kontakt:

Adrian Hinterreither

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com

0676848451470