„Sport am Sonntag“ mit dem Nations-League-Showdown

Am 25. September um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Alina Zellhofer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 25. September 2022, um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Fußball: Showdown in der Nations League gegen Kroatien

Nach dem Dämpfer gegen Frankreich: Schafft Österreichs Team doch noch den Klassenerhalt?

Skispringen: Manuel Fettner live zu Gast

Der 37-jährige Olympiasieger spricht über die Sensation in Peking und sein Leben als Skisprung-Evergreen.

Formel 1: Helmut Marko über die Traumsaison von Max Verstappen

Der Red-Bull-Motorsportchef im ausführlichen Gespräch über die Stärken des Niederländers, seine Lernfähigkeit und Vergleiche mit früheren F1-Legenden.

Tischtennis: Werner Schlager – der Weltmeister wird 50

2003 schreibt er als bislang letzter nicht-chinesischer Weltmeister Sportgeschichte – jetzt feiert er Geburtstag.

