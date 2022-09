Dieter Kandlhofer neuer Geschäftsführer der LILIHILL Industries

LILIHILL Industries investiert €750 Mio in nachhaltige Energieerzeugung, Umwelttechnologien und Mobilität

Dieter Kandlhofer hat in den letzten Jahrzehnten in unterschiedlichsten Funktionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er mit seinem Engagement, seiner Durchsetzungsstärke und seiner Innovationskraft vieles bewegen kann. Das sind genau die Eigenschaften, die wir für den Ausbau unserer stark wachsenden Technologiesparte gesucht und mit Dieter Kandlhofer gefunden haben Franz Peter Orasch, Eigentümer LILIHILL Group

Klagenfurt/Wien (OTS) - Klagenfurt, am 23. September 2022 – Dieter Kandlhofer, langjähriger Spitzenmanager der Republik Österreich, wechselt zur LILIHILL Group. Der studierte Jurist wird mit Oktober zum neuen Geschäftsführer der LILIHILL Industries bestellt. Gleichzeitig wird Kandlhofer als Sprecher des neu geschaffenen Group Steering Boards fungieren.

„ Dieter Kandlhofer hat in den letzten Jahrzehnten in unterschiedlichsten Funktionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er mit seinem Engagement, seiner Durchsetzungsstärke und seiner Innovationskraft vieles bewegen kann. Das sind genau die Eigenschaften, die wir für den Ausbau unserer stark wachsenden Technologiesparte gesucht und mit Dieter Kandlhofer gefunden haben “, freut sich der Eigentümer der LILIHILL Group, Franz Peter Orasch, auf die gemeinsame Zusammenarbeit.

Dieter Kandlhofer (52) ist studierter Jurist und verfügt über 25 Jahre Managementerfahrung in Spitzenpositionen der öffentlichen Verwaltung. Nach diversen Funktionen im Bundeskanzleramt war er als Präsidialdirektor jahrelang der höchste Beamte des österreichischen Verfassungsgerichtshofs. 2017 wurde er zum Generalsekretär im Bundeskanzleramt bestellt, zuletzt war er als Generalsekretär im Verteidigungsministerium tätig.

Dieter Kandlhofer wird ab Oktober die LILIHILL Industries leiten und die Bereiche Mobility & Aviation sowie Environment & Energy verantworten. Investiert wird in innovative und nachhaltige Zukunftsthemen, wie alternative Energieerzeugung, nachhaltige Kraftstoffe, innovative Antriebsformen mit Schwerpunkt Aviation und Umwelttechnologie. In den nächsten fünf Jahren sollen 750 Millionen Euro in diese Geschäftsfelder investiert werden.

Um dem stetigen Wachstum der LILIHILL Group gerecht zu werden, wurde im Sinne der Effizienz das „Group Steering Board“ implementiert. Dieses besteht aus den jeweiligen GeschäftsführerInnen der Sparten LILIHILL Industries, LILIHILL Real Estate, LILIHILL Capital sowie LILIHILL Services. In enger Abstimmung mit dem Eigentümer wird das Steering Board für Steuerung, Zielvorgaben, Koordination und für die strategische Ausrichtung der Geschäftsbereiche verantwortlich sein.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den LILIHILL INFO-CHANNEL

https://lilihill.at/info-channel/

Rückfragen & Kontakt:

Gerhard SEIFRIED

Unternehmenskommunikation

LILIHILL Group

MOBIL | +43 676 496 60 86

E-MAIL | pr @ lilihill.at